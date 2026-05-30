PSG y Arsenal se preparan para una final de Champions League cargada de goles y drama

El Paris Saint‑Germain y el Arsenal, tras superar semifinales intensas, se enfrentarán en la final de la UEFA Champions League. Luis Enrique presentará un once ofensivo mientras los Gunners buscarán revertir la ventaja rival. El choque se disputará el 28 de mayo con horarios internacionales y transporte planificado desde México y EE. UU.

El Paris Saint‑Germain (PSG) está a punto de medirse a los Arsenal en una final que se anticipa como una de las más emocionantes de la historia reciente de la UEFA Champions League.

Ambos conjuntos llegan al duelo con una evidente planificación ofensiva, fruto de una serie de actuaciones que han demostrado su capacidad para romper defensas, anotar y sobreponerse a situaciones adversas. El PSG, dirigido por Luis Enrique, busca consolidar su dominio en la competición europea tras haber superado una etapa de semifinales que incluyó un dramático 5‑4 de local y un empate 1‑1 de visita, resultando en un global de 6‑5 que le garantizó el pase a la final.

Por su parte, los Gunners de Londres, bajo la dirección de Mikel Arteta, ya habían demostrado su temple al remontar un 1‑1 en la ida contra el Atlético de Madrid y revertir la ventaja adversaria con una victoria 1‑0 en la vuelta, alcanzando un global de 2‑1 que les dio el boleto a la gran final. En el campamento del PSG, Luis Enrique ha señalado un once inicial que combina experiencia y frescura, con jugadores que han sido decisivos en los últimos compromisos.

Entre los nombres que podrían titular se encuentran el defensor Hakimi, el volante Doué, el extremo Kvaratskhelia y el delantero Mayulu, todos ellos responsables de los goles que llevaron al equipo parisino a imponerse por 5‑0 al Inter de Milán en la final de la temporada 2019‑2020, cuando el club alzó su primer título continental.

Aunque aquel triunfo había quedado en la memoria de los aficionados, la fecha actual representa una nueva oportunidad para que el PSG vuelva a levantar la copa, rememorando la época de gloria del Bayern Munich en 2020, cuando el PSG cayó 1‑0 en la final, y la reciente aparición en la final de la edición 2024‑2025, donde se enfrentó a un rival europeo de gran nivel. El enfrentamiento se jugará el próximo 28 de mayo, con horarios diferenciados según la zona geográfica.

En México la transmisión comenzará a las 10:00 a. m. , mientras que en Estados Unidos el partido será a las 12:00 p. m. hora del Este, 11:00 a. m. hora del Centro y 9:00 a. m. hora del Pacífico.

Los aficionados que deseen asistir al encuentro podrán viajar desde ciudades como Ciudad de México o Nueva York, con salidas previstas para el jueves 28 de mayo y regreso el domingo 31 de mayo, lo que implica una logística de desplazamiento que incluye vuelos, hoteles y transporte terrestre en ambos destinos. Esta final no solo representa el clímax de una temporada de alto nivel competitivo, sino también una plataforma para que jugadores jóvenes y consolidados demuestren su valor en el escenario más grande del fútbol mundial, mientras los seguidores de ambas casas esperan con ansias el desenlace de un duelo que, sin duda, quedará grabado en los anales del deporte





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