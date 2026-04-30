Psicólogo de Maradona Defiende su Atención y Rechaza Acusaciones en el Juicio

Carlos Díaz, el último psicólogo de Diego Armando Maradona, testificó en el juicio por su muerte, negando irregularidades en sus encuentros y destacando la resistencia del astro a recibir tratamiento. También se menciona la opinión de Claudia Sheinbaum sobre el caso Rocha Moya.

Carlos Díaz , el último psicólogo que atendió a Diego Armando Maradona , compareció ante el tribunal en el juicio por la muerte del astro argentino para defenderse de las acusaciones vertidas por algunos testigos.

Estas acusaciones cuestionaban la regularidad y la extensión de sus sesiones con el paciente. Díaz argumentó que, a medida que avanzaban los días, Maradona mostraba una creciente resistencia a recibirlo, lo que dificultaba el desarrollo de un tratamiento efectivo. Su declaración fue extensa y detallada, buscando esclarecer su rol y el vínculo que estableció con el exfutbolista en sus últimos días.

El psicólogo, uno de los siete profesionales de la salud imputados en este proceso judicial, enfatizó que su trabajo se basó en un intento genuino de ayudar a Maradona a superar sus problemas emocionales y psicológicos. Durante su testimonio, Díaz se refirió específicamente a los encuentros que mantuvo con Maradona.

El primero tuvo lugar el 6 de noviembre de 2020, y según su relato, se desarrolló en un ambiente tranquilo y sin la presencia de alcohol o sustancias en el organismo del paciente, tal como lo confirmó la autopsia. El segundo encuentro se produjo días después, el 12 de noviembre de 2020, y Díaz describió la actitud de Maradona como receptiva y colaborativa.

Destacó la “adherencia total” de la familia a las recomendaciones de abstinencia total de sustancias y alcohol que había formulado el equipo médico. Díaz también abordó la importancia de mantener un ambiente terapéutico adecuado para el tratamiento de Maradona, rechazando rotundamente cualquier práctica que pudiera perturbar ese vínculo. Enfatizó que forzar una visita o irrumpir en la privacidad del paciente sería contraproducente y perjudicial para el proceso terapéutico.

“Es totalmente antiterapéutico patear una puerta para ver un paciente, no tiene ningún sentido. Lo único que voy a generar es dinamitar un vínculo terapéutico que se está empezando a formar”, declaró Díaz con firmeza. Su testimonio buscaba dejar claro que su intención siempre fue la de brindar un apoyo profesional y respetuoso a Maradona, dentro de los límites de su competencia y de las circunstancias particulares del caso.

El psicólogo Díaz insistió en que tanto él como el resto del equipo médico y el entorno cercano a Maradona siempre actuaron con el mejor interés del futbolista en mente. Expresó su profunda impotencia ante la trágica muerte de Maradona y la controversia generada en torno a las circunstancias de su fallecimiento.

“Lo que más impotencia me da es que se cuestione la buena fe de un equipo que se dedicó en cuerpo y alma a tratar de ayudar a una persona que lo necesitaba”, afirmó Díaz con visible emoción. Subrayó que la evidencia científica, incluyendo los resultados de los exámenes toxicológicos, respaldaban la conclusión de que Maradona no presentaba rastros de alcohol o drogas en su organismo al momento de su muerte.

Díaz reiteró su compromiso con la verdad y su disposición a colaborar plenamente con la justicia para esclarecer todos los aspectos relacionados con el fallecimiento de Maradona. Su declaración se enmarca en un contexto de acusaciones cruzadas y controversias sobre la calidad de la atención médica brindada al astro argentino en sus últimos días.

Paralelamente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el caso de Rocha Moya, señalando que si no existen pruebas claras en su contra, las imputaciones realizadas por Estados Unidos podrían tener un objetivo político. Esta declaración añade otra capa de complejidad al panorama informativo, vinculando el juicio por la muerte de Maradona con otros eventos de relevancia política





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