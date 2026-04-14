Psicópatas encubiertos: El depredador emocional que se esconde tras el encanto

Un experto revela las características de los psicópatas encubiertos, sus estrategias de manipulación y cómo detectarlos en nuestro entorno.

La principal característica de un psicópata encubierto es su ‘encanto’, no muy exagerado, siempre rozando una línea fina con la normalidad, a diferencia del narcisista, para no activar las alarmas de sus posibles presas, según este experto. Son individuos que tienen baja tolerancia a la frustración, aunque han aprendido a reprimir su impulsividad, según explica. Se trata de una persona capaz de mimetizarse con su entorno, seducir emocionalmente, manipular desde el victimismo y ejercer control sin levantar sospechas. Genera a la víctima un vínculo traumático a través de técnicas como el chantaje emocional para mantenerla confundida y emocionalmente devastada.

Rueda, especialista en terapias de tercera generación, trauma, EMDR y en terapia aplicada a las nuevas tecnologías, y autor del libro ‘Los narcisistas que nos rodean’, explica en una entrevista con EFE que el psicópata encubierto presenta el nivel más elevado de distorsión. Se trata de una persona que tiene moralidad, que es muy consciente de lo que hace. La psicopatía es una condición natural de esa persona, aunque muchos autores lo consideran un trastorno. Un psicópata sabe que lo es y además, se siente orgulloso de serlo. Es consciente de su faceta narcisista, porque sabe que es una persona infiel, desleal, ególatra, egoísta, promiscua, egocéntrica, mentirosa, manipuladora, impulsiva, parasitaria e inmadura emocionalmente.

La depredación parasitaria del psicópata encubierto no consiste únicamente en vivir a costa de los demás, sino en introducir ideas, creencias o narrativas en el cerebro de aquellos a los que está depredando para conseguir sus objetivos ocultos que consisten en poder ejercer todo su poder sobre ti. Estas personas utilizan al resto de los mortales como fichas de ajedrez, a las cuales usarán hasta que ya no les sean útiles o estén inservibles. Entonces, las desecharán no sin antes haber orquestado una gran campaña de difamación para terminar de rematar a su víctima. Su narcisismo es maquiavélico.

Por norma general, el psicópata clásico suele terminar en prisión, porque son muy impulsivos. Los psicópatas encubiertos sin embargo, que son de segundo grado, no son criminales, no suelen terminar cometiendo un crimen, pero te pueden inducir al suicidio o destruirte de manera invisible. En realidad, son impulsivos, pero muchos de ellos han aprendido a controlar su necesidad de satisfacción inmediata mediante una sobrecompensación maquiavélica: una proyección fantasiosa de lo que van a hacer en el futuro con la persona que se ha convertido en su víctima. Por eso los psicópatas encubiertos son aparentemente más racionales, estrategas y poseen un aparente control sobre su conducta. El motor de su depredación es la búsqueda de poder y el sadismo emocional.

El experto también ofrece consejos para detectar indicios de psicopatía en nuestro entorno social. Consultado por EFE acerca de las señales que podrían indicar que nuestra pareja, un compañero de trabajo, un amigo o un familiar podría ser un psicópata narcisista encubierto, Rueda advierte que no es sencillo detectar a alguien con este tipo de trastorno. Esto es así, porque son expertos de la estafa emocional, y moldean a sus presas a fuego lento. No obstante existen algunas señales clave que te pueden ayudar a identificar su manipulación, según Rueda. Primero, se puede observar su característico exceso de encanto inicial. Suelen ser muy carismáticos, halagadores, atentos, demasiado perfectos al principio o simplemente mediocres en su forma de ser. Se adaptan ante su presa con el objetivo de que no dude de su buen hacer. Eso no es casualidad, es su estrategia de enganche.

En segundo lugar, Rueda recomienda prestar atención a la falta de coherencia entre sus palabras y sus acciones, dado que dicen una cosa, pero lo que hacen refleja otra distinta. Si algo que expresan te suena demasiado bonito o rápido, ponte en alerta, advierte. Como tercera recomendación Rueda sugiere detectar los comentarios sutiles de devaluación, como críticas veladas, sarcasmo disfrazado de broma, minimizar tus logros...Todo eso es manipulación emocional.





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