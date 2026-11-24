Conoce los detalles de PSYCHO DEAD, el nuevo survival horror de MOON CATALYST con poderes psíquicos que llega el 15 de abril de 2027 para PlayStation 5 y PC.

El género del terror en videojuegos obtiene una nueva propuesta con PSYCHO DEAD, un survival horror en tercera persona que hará su debut oficial el 15 de abril de 2027. El estudio MOON CATALYST ha confirmado esta fecha para su lanzamiento en la consola PlayStation 5 y en plataformas de PC, incluyendo las tiendas digitales Steam, Epic Games Store y GOG.

Trama y protagonista psíquica del juego

La aventura centraliza su narrativa en Elixia, una mujer joven con misteriosos poderes psíquicos que deberá navegar por un laboratorio secreto. Este lugar está infestado de criaturas grotescas y monstruosas que representan una amenaza constante para su supervivencia. El objetivo principal de la protagonista será escapar de las instalaciones mientras descubre las causas del terrible incidente que afectó al centro.

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Los jugadores asumirán el control de Elixia para desentrañar los secretos ocultos detrás de los experimentos que dieron origen a los peligrosos habitantes del laboratorio. La tensión se mantendrá a lo largo de todo el recorrido, ya que las habilidades sobrenaturales de la protagonista no serán suficientes por sí mismas para garantizar su seguridad frente a las amenazas más perturbadoras.

Sistema de habilidades y combate sobrenatural

Una de las características principales del título es su sistema de habilidades sobrenaturales que permitirá a Elixia defenderse de sus perseguidores. Entre sus capacidades destacadas se encuentran el lanzamiento de descargas de energía, la manipulación de objetos mediante telequinesis y la proyección de estos objetos a gran velocidad contra los enemigos.

Además de la telequinesis, la protagonista podrá ejercer una presión inmensa sobre sus adversarios para provocar que implosionen. También contará con la habilidad de crear barreras para bloquear ataques y responder a las agresiones físicas. Cada una de las criaturas presentes en el juego poseerá habilidades diferentes, lo que dificultará laescape y requerirá una estrategia adaptativa por parte de los jugadores.

Mecánicas de supervivencia y exploración

El estudio MOON CATALYST ha incorporado elementos clásicos del survival horror que obligarán a los jugadores a gestionar recursos limitados con precisión. La exploración de zonas que podrán visitarse nuevamente será fundamental para avanzar en la historia, junto con la resolución de acertijos complejos para progresar por las instalaciones.

El entorno dinámico del juego permitirá adaptarse a distintas situaciones de combate y huida. Esta combinación de exploración, resolución de acertijos y enfrentamientos busca mantener una tensión constante durante todo el recorrido, asegurando que no todos los encuentros tengan que resolverse de la misma manera.

Detalles técnicos y plataformas disponibles

PSYCHO DEAD estará disponible exclusivamente para PlayStation 5 y PC, asegurando una experiencia visual inmersiva en ambas plataformas. Los jugadores podrán adquirir el título a través de los principales distribuidores digitales, incluyendo Steam, Epic Games Store y GOG para su versión en ordenador.

La confirmación de la fecha de lanzamiento para el 15 de abril de 2027 marca un hito importante para los fans del terror y la supervivencia. Este título promete ofrecer una experiencia aterradora centrada en la narrativa y la gestión de recursos, diferenciándose de otras propuestas del mercado mediante el uso de poderes psíquicos como herramienta principal de defensa.