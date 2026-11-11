Puebla avanza en reforma de la Ley Casco para motociclistas

El Congreso de Puebla modifica la Ley Casco, extendiendo el uso del distintivo con código QR y chip RFID a salpicadoras de motocicletas, buscando reducir accidentes y delitos en el estado.

El Congreso del Estado de Puebla dio un paso importante en la reforma de la Ley Casco, ampliando la ubicación del distintivo de identificación que incluye código QR y chip RFID desde el casco hasta la salpicadera de la motocicleta. Esta modificación, propuesta por el diputado Elpidio Díaz Escobar, presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad, pretende reforzar la regulación de los vehículos motorizados y reducir la frecuencia de accidentes y delitos cometidos en motocicleta.

Detallando la Propuesta de la Ley Casco

La Ley Casco, revisada como una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado, busca regular el uso de motocicletas mediante la introducción de dispositivos identificativos. Según la propuesta, el distintivo ahora podrá instalarse directamente en la salpicadera de la motocicleta, manteniendo su función de control y rastreo que antes estaba limitado al casco del conductor.

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El diputado Elpidio Díaz Escobar explicó que la nueva propuesta busca mejorar la trazabilidad de los motociclistas y facilitar la identificación en caso de infracciones o situaciones de riesgo. Asimismo, reafirmó que seguirá promoviendo mesas de trabajo con colectivos motociclistas para alcanzar un consenso y presentar la reforma al pleno del Congreso.

Reacción de los Motociclistas de Puebla

El martes 10 de noviembre, decenas de motociclistas realizaron una rodada desde las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc hasta la sede legislativa. La manifestación buscó exigir cambios a la Ley Casco y se coordinó con los representantes del sector motociclista en el estado. Los participantes expresaron que la reunión con la Comisión de Transporte y Movilidad estaba prevista desde hace casi un mes y que su objetivo era exponer sus inquietudes y solicitar modificaciones o incluso la eliminación de la iniciativa.

Durante la concentración frente a las oficinas legislativas, los motociclistas manifestaron su descontento con la propuesta actual, aunque mostraron disposición a dialogar y a participar en la mesa de negociación. "Esta es nuestra última sesión para el tema de la Ley Casco. Esperamos que con esta plática salgamos adelante en nuestra mesa de trabajo", afirmaron antes de entrar al recinto legislativo.

Perspectivas Futuras en la Legislación de Movilidad

Con la modificación propuesta, la Comisión de Transporte y Movilidad planea continuar las discusiones con los diversos grupos de motociclistas para asegurar que la Ley Casco refleje las necesidades y realidades de los usuarios. La expectativa es que la reforma sea aprobada por mayoría en el pleno del Congreso, lo que permitirá su implementación y la mejora de la seguridad vial en Puebla.

Este proceso también abre la posibilidad de que se introduzcan nuevas medidas complementarias, como la creación de carriles exclusivos para motocicletas o la implementación de programas de capacitación para conductores que utilicen sistemas de identificación digital.