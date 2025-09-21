Puebla busca tipificar la rapiña como delito con hasta 10 años de cárcel

El Congreso de Puebla analiza una iniciativa para tipificar la rapiña como delito, estableciendo sanciones que incluyen hasta 10 años de prisión y multas económicas significativas. La propuesta, impulsada por el diputado Miguel Trujillo de Ita, busca proteger a la población en situaciones de emergencia y garantizar la correcta distribución de ayuda humanitaria.

La propuesta legislativa impulsada en el Congreso local de Puebla busca tipificar la rapiña como un delito, estableciendo penas severas y multas significativas para quienes incurran en esta práctica. El diputado de Morena, Miguel Trujillo de Ita, es el promotor de esta iniciativa que busca modificar el Código Penal de la entidad para sancionar actos que, en ocasiones, han obstaculizado la ayuda a damnificados y han generado un clima de inseguridad en situaciones de emergencia.

La rapiña, definida aquí como el aprovechamiento de bienes, especialmente en momentos de crisis, pretende ser castigada con penas de prisión y sanciones económicas. Esta propuesta surge ante la recurrencia de este fenómeno en diversas catástrofes, afectando tanto la distribución de ayuda humanitaria como la cohesión social. Se busca, de esta manera, disuadir conductas que perjudican a las personas afectadas y socavan la confianza en momentos de vulnerabilidad. Las modificaciones propuestas contemplan un abanico de circunstancias agravantes, aumentando las sanciones en función de la gravedad y el contexto del delito. \La iniciativa contempla que la rapiña sea castigada con penas de entre cuatro y diez años de prisión, además de multas económicas que oscilarían entre los 22 mil 628 pesos y los 67 mil 884 pesos. Sin embargo, estas sanciones podrían incrementarse hasta en un 50% en situaciones específicas, como cuando el delito es cometido por dos o más personas, cuando los bienes sustraídos sean de primera necesidad, destinados al consumo humano o destinados a la ayuda a damnificados. Asimismo, se prevén aumentos en las penas si se ejercen actos de violencia física o moral durante la comisión del delito, o si este se lleva a cabo en vías generales de comunicación o transporte público. En casos agravados, la pena de prisión podría alcanzar hasta los 15 años. El diputado Trujillo de Ita fundamenta su propuesta en la necesidad de proteger a las víctimas de desastres y garantizar la correcta distribución de ayuda. Ejemplos como el sismo del 19 de septiembre de 2017 y el huracán Otis de 2023, donde se reportaron actos de rapiña que impidieron el acceso a los apoyos, son ejemplos que justifican la urgencia de esta legislación. Se busca también combatir el impacto social que genera la rapiña, que va más allá de las pérdidas materiales y afecta la percepción de seguridad y la confianza entre la ciudadanía. \El legislador argumenta que la rapiña no solo tiene consecuencias económicas, sino que también genera un ambiente de temor e inseguridad, minando la confianza entre vecinos y comerciantes. La propuesta legislativa reconoce la importancia de la respuesta estatal en momentos de crisis y busca establecer un marco legal que proteja a la población y garantice que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. La tipificación de la rapiña como delito permitiría a las autoridades actuar con mayor eficacia contra quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas en situaciones de emergencia. El objetivo principal es prevenir la comisión de estos actos, proteger a las víctimas y preservar el orden público. La iniciativa representa un paso importante para fortalecer el marco legal de Puebla y responder de manera efectiva a los desafíos que plantean las situaciones de emergencia. Se busca que las sanciones propuestas actúen como un elemento disuasorio, evitando que la rapiña se convierta en una práctica común ante eventos catastróficos. La aprobación de esta reforma al Código Penal podría contribuir a la creación de una sociedad más justa y solidaria, especialmente en momentos de crisis





Rapiña Puebla Código Penal Delito Sanciones Emergencias Ayuda Humanitaria

