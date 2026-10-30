Puebla celebra el Día de Muertos con altares, catrinas y aventuras turísticas

Durante octubre y noviembre, Puebla arranca con eventos que incluyen altares monumentales, un Valle de Catrinas con dioses prehispánicos, el parque temático que se convierte en Catrilandia y el festival Catrineras en la Ex Hacienda de Chautla, ofreciendo diversas actividades para rendir homenaje y disfrutar la cultura mexicana.

Puebla se prepara para recibir a viajeros con una temporada de Día de Muertos que mezcla tradición, arte y aventura. Entre los grandes atractivos que la capital y sus pueblos mágicos ofrecen, se destacan los altares monumentales de Huaquechula, el Valle de Catrinas de Atlixco, la transformación nocturna de Volcanic Park en Catrilandia y el evento Catrineras en la Ex Hacienda de Chautla.

Con actividades que van desde recorridos guiados hasta espectáculos de luces y catrinas gigantes, los visitantes tienen la oportunidad de conocer la profunda espiritualidad mexicana en un ambiente festivo y colorido. Los altares monumentales de Huaquechula se han convertido en el sello distintivo de la celebración.

Also read Catrina monumental de Puebla engalana el AIFA este Día de Muertos

Altars honor the dead in Huaquechula

El pequeño pueblo, ubicado a una hora del volcán Popocatépetl, alberga el Exconvento de San Martí­n de Tours, construido entre 1533 y 1570, donde los elegantes altares, de hasta cuatro metros de altura, se erigen dentro de hogares particulares. Cada altar cuenta con tres niveles: el primero con fotografías del difunto, rosquetes y figurillas de cerámica; el segundo con telas de satín blanco y figuras de ángeles; y el último con un crucifijo que simboliza la cúspide celestial.

El 28 de octubre presentan 36 nuevas estructuras dedicadas a víctimas de accidentes o muertes repentinas, y a partir del 1 de noviembre se abren otros destinados a los difuntos de ese día. El evento culmina el 2 de noviembre con la retirada de los altares, tras la cual los fieles podrán visitar los monumentos con respeto y adquiriendo la posibilidad de participar en un tour guiado por Paseos Culturales INAH o el Museo Amparo, ambas actividades gratuitas para el público y de costo económico para los recorridos locales.

Atlixco, otro punto caliente del estado, tras seis años de sucesión, ha cambiado su foco hacia los dioses prehispánicos. El Valle de Catrinas hace que figuras monumentales de cartonería de 19 divinidades aparezcan en lugares emblemáticos del pueblo mágico: Tláloc en el Cerro de San Miguel, Tonatiuh y Metztli en el Zócalo, y Huitzilopochtli en el Mercado Zaragoza, entre otros.

Atlixco celebrates prehispanic gods

Además, la comunidad local ha construido la Ruta del Mictlán, una senda de dos kilómetros cubierto de cultivos de cempasúchil donde se exhiben nueve figuras que representan los distintos niveles del inframundo. Si bien la entrada es gratuita, quienes deseen acceder a la zona de Amatzcalli existen una tasa de $50 pesos por persona. El evento se cierra oficialmente el 9 de noviembre. Volcanic Park, que de día funciona como parque de aventuras, se transforma cada noche en Catrilandia.

Los visitantes podrán explorar a pie las zonas iluminadas de árboles y leyendas, con narraciones sobre el Charro Negro y la presencia de brujas a través de un castillo temático. La zona del cementerio tradicional se repleta de catrinas, decalogres y luces, creando una experiencia única hasta el 2 de noviembre.

Catrilandia transforms Volcanic Park

Las actividades están dispuestas en horarios de tarde y noche, con entrada que varía a partir de $190 pesos por persona, lo que incluye acceso a algunas atracciones y a los escenarios decorados. Por último, la Ex Hacienda de Chautla, en el Estado de México, abre su parque ecoturístico al público para su festival de Día de Muertos, "Catrineras".

La oferta incluye espectáculos de música, ofrendas, talleres de elaboración de calaveras y la restauración de la zona con decoración temática que recuerda la cultura precolombina. Los precios de la entrada varían según el tipo de recorrido y la hora del día. La actividad se lleva a cabo durante el fin de semana de la semana que sigue a la semana de las deidades en Atlixco.

Con todas estas opciones, Puebla ofrece un abanico de experiencias para quien desee rendir homenaje a los seres queridos y explorar su rico patrimonio cultural durante las fechas de importantes festividades del mes de octubre y noviembre.