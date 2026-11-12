Puebla impulsa energía solar y tecnología para 800 escuelas y hogares

Puebla garantiza acceso eléctrico a 800 escuelas y 200 viviendas con paneles solares y anuncia ser sede del InnovaFest 2026, promoviendo industria tecnológica y agroindustrial en el estado.

Más de 800 escuelas públicas y 200 viviendas en comunidades alejadas de Puebla ya cuentan con acceso a energía eléctrica mediante sistemas solares. Esta expansión de la infraestructura energética forma parte fundamental del programa estatal de inclusión social diseñado para cerrar brechas de desarrollo en la entidad.

Anuncio de Innovación Energética en el Foro

Los resultados tangibles de este programa se presentaron oficialmente durante el Foro de Innovación Energética 2026. Este evento servirá como plataforma clave para demostrar el impacto de las iniciativas tecnológicas en la calidad de vida de los pobladores rurales y urbanos de la región.

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Instalación de Fábrica Tonalli para Paneles

Durante el encuentro, la funcionaria federal Diana Aurora León Cuadra destacó la operación de Tonalli, identificada como la primera fábrica estatal de paneles solares. Este proyecto industrial fue financiado con apoyo de migrantes poblanos, demostrando una nueva vía de inversión colaborativa.

Infraestructura Tecnológica y Alianzas Universitarias

La entidad alberga la casa de diseño Kutsari para el desarrollo de microprocesadores y la planta Yankuilotl enfocada en el ensamble de tabletas electrónicas. Estos dispositivos se integrarán al vehículo eléctrico mexicano Olinia, consolidando una cadena de valor tecnológica completa.

Capacidad de CENACE y Proyectos Agroindustriales

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) confirmó que la red de suministro posee la capacidad necesaria para abastecer centros de carga nuevos. La Agencia de Energía del Estado resaltó la implementación del primer sistema fotovoltaico vertical de México en Tianguismanalco.

Impulso a la Agricultura con Equipos Modernos

La estrategia integra más de mil 800 tractores y sembradoras para los productores del campo, actualizando el sector agrícola. Además, se puso en marcha los Centros Integrales de Transformación Agroindustrial en Aquixtla y San José Chiapa para agregar valor a la producción local.

Conexión Estudiantil con el Sector Empresarial

El encuentro reunió a estudiantes de mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH) y la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP). Estos alumnos concretaron alianzas de vinculación laboral con pequeñas y medianas empresas del sector de energías limpias para fortalecer el empleo juvenil.