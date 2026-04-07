Puebla se prepara para 2026: Estrategia “Por Amor a Puebla” busca impulsar el turismo con la Feria y GLOW

El Gobierno de Puebla presenta una ambiciosa estrategia turística, “Por Amor a Puebla”, que incluye la Feria de Puebla 2026 y el evento GLOW, con el objetivo de atraer a más de 400 mil visitantes y fortalecer la economía local. La iniciativa busca potenciar la riqueza cultural, gastronómica y natural del estado.

Puebla intensifica su apuesta por el turismo en 2026, implementando una estrategia integral denominada “Por Amor a Puebla ”. Esta iniciativa, presentada por el Gobierno del Estado, busca consolidar a la entidad como un destino turístico de referencia a nivel nacional.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, en nombre del gobernador Alejandro Armenta Mier, enfatizó el carácter colaborativo de esta edición de la feria, construida en conjunto con diversos actores clave, incluyendo cámaras empresariales, asociaciones, turoperadores, cocineras tradicionales, artesanos y productores locales. Este enfoque colaborativo asegura un modelo inclusivo que beneficia directamente a los productores y promueve el desarrollo económico de la región. El estado de Puebla, actualmente en el cuarto lugar de los estados más visitados de México, ha experimentado un crecimiento significativo en el sector turístico, con una derrama económica que supera los 1,040 millones de pesos y una ocupación hotelera que alcanza el 97% en periodos recientes. La feria de este año promete ser aún más ambiciosa, integrando actividades para todos los sectores de la población, desde experiencias familiares y culturales hasta opciones de entretenimiento. Estas iniciativas están diseñadas para fortalecer el arraigo local, promover el consumo de productos y servicios locales, y aumentar la estancia promedio de los visitantes, tanto nacionales como internacionales. La estrategia se basa en la promoción de la riqueza cultural, gastronómica y natural de Puebla, buscando atraer a un público diverso y fomentar el turismo sostenible.\El evento principal de esta estrategia, que se celebrará en 2026, es el espectáculo GLOW, que se caracterizará por la participación de destacados artistas nacionales e internacionales. Además, se planea la intervención de 16 inmuebles emblemáticos de la ciudad, transformando espacios históricos en escenarios vibrantes para la celebración. Michelle Talavera Herrera, directora de Convenciones y Parques, comunicó que se espera una asistencia superior a los 425 mil visitantes y una derrama económica que podría rozar los 200 millones de pesos. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo consolidar a Puebla como un referente global en eventos culturales y tecnológicos, atrayendo a un público diverso y fortaleciendo la imagen de la ciudad a nivel internacional. La inversión en infraestructura y la promoción de los atractivos turísticos locales son pilares fundamentales de la estrategia. Se busca crear una experiencia memorable para los visitantes, ofreciendo una amplia gama de actividades y opciones de entretenimiento que satisfagan las necesidades y preferencias de diferentes segmentos de la población. La colaboración con el sector privado y la participación activa de la comunidad local son elementos clave para el éxito de esta iniciativa, asegurando que los beneficios económicos y sociales se extiendan a todos los sectores.\Finalmente, la estrategia “Por Amor a Puebla” también destaca la importancia del espacio público y la participación comunitaria, especialmente entre los jóvenes y el talento local. Se busca revitalizar los espacios públicos, creando entornos seguros y atractivos para los visitantes y residentes. El objetivo es fomentar la interacción social, promover la cultura y el arte, y generar un ambiente propicio para el desarrollo económico y social de la ciudad. La participación activa de la comunidad, incluyendo a jóvenes y artistas locales, es esencial para asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la iniciativa. Se están implementando programas de capacitación y apoyo para emprendedores locales, artesanos y productores, con el fin de fortalecer el tejido empresarial y crear nuevas oportunidades de empleo. La estrategia se enfoca en la innovación, la sostenibilidad y la inclusión, buscando construir un futuro próspero y vibrante para Puebla. La inversión en tecnología y la promoción de la transformación digital también son parte integral de la estrategia, facilitando la experiencia turística y promoviendo la imagen de Puebla como una ciudad moderna e innovadora





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