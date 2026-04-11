Puebla: Un Paraíso para el Parapente y el Sueño de Volar

Descubre la emoción de volar en parapente en Puebla, donde este deporte celebra cuatro décadas de historia. Explora las opciones de vuelo, desde los vuelos tándem para principiantes hasta los cursos para pilotos, y admira los paisajes únicos que ofrece el estado. Aprende sobre la aerodinámica y las corrientes de aire que hacen posible este deporte.

El anhelo de alcanzar la libertad y surcar los cielos como un ave se materializa en el estado de Puebla gracias a los vuelos en parapente. Este deporte, que celebra cuatro décadas de existencia en la entidad, se basa en la aerodinámica para planear y en el aprovechamiento de las corrientes de aire ascendentes para ganar altura.

La simplicidad de volar se experimenta a través del parapente, utilizando un ala flexible y un arnés que, en conjunto, forman una aeronave de vuelo libre, sin necesidad de motor. Las habilidades del piloto son esenciales para el despegue, que se realiza tras una carrera desde una pendiente. El Mirador de Cristo Rey, ubicado en los cerros de San Bernardino Chalchihuapan, a poca distancia de la capital poblana, se ha consolidado como un punto de encuentro tradicional para los amantes de este deporte. \Por las tardes, el valle que se extiende entre la Angelópolis y el municipio de Atlixco se convierte en un espectáculo visual, adornado por los parapentes de vibrantes colores que trazan sus trayectorias en el cielo durante minutos. Alejandro Pastori, experimentado entrenador de parapente y fundador de Vuela Cholula, detalla que este deporte utiliza un planeador ultraligero, compuesto por una vela de alta resistencia y celdas que facilitan el ascenso. El vuelo se realiza sin motor, aprovechando la forma curva de la vela, que genera una diferencia de presión al hacer que el aire circule más rápido por la parte superior que por la inferior. Los pilotos buscan las llamadas térmicas, burbujas de aire caliente, y el viento que choca contra los cerros para ascender. Pastori destaca que Puebla ha sido un referente nacional en el vuelo libre durante más de tres décadas, gracias a sus condiciones geográficas ideales, especialmente en el Mirador de Cristo Rey, que permite ascender a más de 2300 metros sobre el nivel del mar. La accesibilidad de la montaña y la constancia del viento del sur, que permite volar durante todo el año, convierten a Puebla en uno de los mejores destinos nacionales para el parapente. \Existen dos opciones principales para disfrutar de la experiencia del parapente. La primera es el vuelo biplaza de aventura, en el que un instructor guía a una persona sin experiencia. La segunda opción es tomar cursos y realizar vuelos individuales para convertirse en piloto. Pastori, con más de cuatro mil vuelos en su haber, subraya que los vuelos tándem o biplaza son accesibles para todos, sin necesidad de entrenamiento previo. Simplemente es necesario hacer una reservación. El parapente se distingue del paracaidismo: el primero se enfoca en el vuelo libre, aprovechando las corrientes de aire para planear, mientras que el segundo se basa en la caída libre desde un avión. La experiencia de volar en parapente es indescriptible, generando una sensación de libertad y rompiendo las barreras de lo posible. El instructor poblano Alejandro explica que, antes del despegue, se coloca un arnés y se brinda una explicación básica a los pasajeros. La diversidad de edades que disfrutan de este deporte es notable, abarcando desde niños de cuatro años hasta personas de 86





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