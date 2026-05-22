Puerto de Loreto regularizado como Puerto de Altura: pasado, presente y futuro

Extiende panorama de la historia del Puerto de Loreto, desde su vinculación irregular en 2006 hasta la actualidad y la regularización como Puerto de Altura.

Desde 2006, el Puerto de Loreto ha operando en una condición irregular debido a que recibía embarcaciones en navegación de altura pese a estar habilitado únicamente como puerto de cabotaje, esta regularización permitirá de manera oficial, mediante un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) el pasado 10 de abril de 2026, con lo que se brindará certeza jurídica a esta acción.

El Gobierno de Baja California Sur, a través de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, solicitó formalmente a esta Secretaría la regularización del puerto de Loreto como Puerto de Altura, con el objetivo deLa oficialización como Puerto de Altura constituye un acto de carácter administrativo que formaliza la operación actual del puerto y da cumplimiento a laaplicable. Derivado de esta postura, se han llevado a cabo tres reuniones, con el fin de aclarar el sentido del decreto, obteniendo satisfactoriamente.

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