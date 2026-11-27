La gobernadora de Puerto Rico firma orden ejecutiva para estudiar terapias con sustancias controladas, enfrentando desafíos de financiamiento y transparencia institucional.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Orden Ejecutiva OE-2026-037 el 4 de agosto de 2026 para autorizar el estudio de viabilidad de un programa piloto de investigación clínica con sustancias psicodélicas en Puerto Rico. Esta medida establece la creación de un comité asesor especializado dentro del Departamento de Salud para examinar la evidencia científica disponible.

Marco regulatorio y alcance inicial

La iniciativa contempla un análisis riguroso sobre si es viable implementar estudios clínicos en la isla, sin autorizar el uso generalizado de estas sustancias como tratamientos médicos estándar. La orden ejecutiva aclara explícitamente que la eficacia y seguridad no están demostradas para la práctica clínica habitual, diferenciando claramente entre la investigación académica y la prescripción médica rutinaria.

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El Comité Asesor Científico y Regulatorio tiene la responsabilidad primaria de determinar si existen las condiciones necesarias para avanzar en estos ensayos. Este organismo debe evaluar tanto los aspectos científicos como los requisitos éticos y regulatorios aplicables, asegurando que cualquier propuesta se ajuste a los más altos estándares de la investigación médica contemporánea.

Definición de poblaciones y compuestos

En su primera reunión celebrada el 13 de octubre de 2026, el comité organizó dos grupos de trabajo dedicados a identificar las poblaciones de pacientes prioritarias y a evaluar qué sustancias específicas deberían considerarse. Estos grupos deben fundamentar sus recomendaciones en evidencia científica sólida, justificando tanto la selección de los pacientes como de los compuestos químicos a estudiar.

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, destacó que los veteranos de guerra son una población de interés particular para estas investigaciones piloto. La selección de estas poblaciones busca abordar necesidades de salud mental no cubiertas adecuadamente por los tratamientos farmacológicos tradicionales, aunque este objetivo debe ser respaldado por datos empíricos robustos.

Barreras financieras y exigencias técnicas

La disponibilidad de recursos económicos representa uno de los principales obstáculos para poner en marcha el eventual programa. Según informó el CPI, para finales de octubre el Gobierno todavía no había identificado una fuente de financiamiento clara para estos proyectos de investigación, lo que genera incertidumbre sobre su cronograma de implementación.

Leopoldo J. Cabassa, investigador de Washington University, estimó que cada ensayo clínico podría superar el millón de dólares. Este alto costo refleja la necesidad de contar con infraestructura adecuada, personal especializado y profesionales capacitados para supervisar los procedimientos y acompañar a los participantes durante todo el proceso terapéutico.

Diferenciación con la esketamina aprobada

La psilocibina, el MDMA y la ibogaína no cuentan con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su uso médico generalizado. Por el contrario, la esketamina, comercializada como Spravato, ya tiene autorización de la FDA para la depresión resistente al tratamiento en adultos, bajo condiciones estrictas de supervisión médica.

Un estudio paralelo busca comparar la administración de esketamina sola frente a un modelo que incorpora sesiones de preparación e integración. Este medicamento debe diferenciarse claramente de las sustancias psicodélicas aún bajo investigación, ya que su aprobación no implica que las demás sustancias contempladas en la iniciativa de Puerto Rico estén autorizadas como tratamientos médicos.

Composición del comité y posibles conflictos

El comité está compuesto por 16 integrantes: cinco representantes del Gobierno, seis docentes de la Universidad de, dos psicólogos clínicos en práctica privada y tres miembros de Pravan Foundation. Esta organización promueve activamente la investigación y las terapias asistidas con psicodélicos, lo que suscita debates sobre la independencia del proceso.

Se ha reportado que dos representantes vinculados a Pravan Foundation ocupan cargos directivos en corporaciones de servicios médicos y en una clínica que proyecta ofrecer terapias con ketamina. Aunque estos vínculos no constituyen por sí mismos evidencia de irregularidades, son relevantes para evaluar la transparencia del proceso, especialmente porque la orden ejecutiva establece que los integrantes deben actuar con independencia y objetividad.