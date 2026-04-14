Puerto Rico Lanza Estudio de Telesalud para Ampliar el Acceso a Servicios de Salud Mental en Zonas Rurales

El Instituto de Salud Pública de Puerto Rico (PRPHI) inicia un estudio innovador para integrar servicios de salud mental mediante telesalud, enfocándose en la depresión y la ansiedad en comunidades rurales. El proyecto, apoyado por figuras públicas, busca mejorar el acceso, efectividad y sostenibilidad de los servicios.

El Instituto de Salud Pública de Puerto Rico (PRPHI), adscrito al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, ha dado inicio al estudio Integración de la Salud Conductual mediante Telesalud (BHI). Esta es una estrategia innovadora que tiene como objetivo principal ampliar el acceso a servicios de salud mental en las comunidades rurales de la isla. El proyecto cuenta con un respaldo importante, incluyendo a la Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Guilfú, quien es psicóloga en formación y activista en temas de salud mental . También se une a la iniciativa el reconocido locutor y motivador Amós Morales, quien colaborará en la difusión del proyecto a través de emisoras radiales en municipios como Santa Isabel, Salinas y Utuado. La participación de figuras públicas como estas busca incentivar la activa participación de la comunidad en el estudio y promover la importancia de la salud mental .

El estudio se enfoca en el manejo de la depresión y la ansiedad, dos condiciones que representan un desafío significativo para el bienestar de las familias, especialmente en áreas con acceso limitado a servicios especializados. Datos recientes del Departamento de Salud (2024) revelan que la depresión es la segunda enfermedad crónica más prevalente en Puerto Rico, afectando al 18% de la población. La Dra. Marianyoly Ortiz, directora ejecutiva del PRPHI e investigadora principal del estudio, enfatizó la importancia de acercar los servicios basados en evidencia a las comunidades rurales, destacando que la salud mental no debería estar limitada por el código postal. Este proyecto representa un paso crucial para abordar esta necesidad, implementando soluciones accesibles y efectivas.

Durante tres años, el programa se implementará en colaboración con la clínica comunitaria COSSAO en Utuado y con clínicas satélites del Centro de Servicios Primarios de Salud en Salinas y Santa Isabel. Se utilizará el modelo de Atención Colaborativa (CoCM), que integra servicios de salud mental dentro de los entornos de atención primaria, combinando consultas presenciales y telesalud. Esta estrategia permitirá evaluar la efectividad clínica y la sostenibilidad a largo plazo de las diferentes modalidades de atención, buscando optimizar el acceso a los servicios. La Dra. Mariela Alvarado Ortiz, investigadora del estudio, explicó que la iniciativa no solo busca cerrar la brecha de acceso, sino también capacitar a los médicos primarios para el tratamiento de la depresión y la ansiedad, utilizando la telesalud como una herramienta clave. Un componente vital del proyecto es el acompañamiento continuo por parte de promotoras de salud comunitaria, quienes brindarán apoyo a los pacientes durante todo el proceso. El modelo también contempla la colaboración entre el PRPHI, clínicas comunitarias, centros 330 y el Hospital Menonita CIMA, con especialistas que respaldarán a los médicos de atención primaria.





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