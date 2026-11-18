Puerto Rico baja la tasa de nacimientos prematuros de 12,2% a 11,2%, mejorando su calificación de F a D- según el informe de March of Dimes, aunque persisten desafíos en acceso y mortalidad.

La Isla de Puerto Rico ha logrado una mejora significativa en su índice de salud infantil, registrando una disminución en la tasa de nacimientos prematuros que cayó del 12,2% al 11,2%. Este dato positivo, detallado en el informe de calificación de la organización March of Dimes, permitió que la puntuación general de la región ascendiera de una calificación F a una D-. Yadira Tabales, directora de Servicios Maternoinfantiles del departamento de salud, destacó que este cambio representa un avance real en la prevención de partos antes de las 37 semanas de gestación, un hito que contrasta con la estabilidad de los últimos años. A pesar de la mejora, la especialista advirtió que uno de cada ocho nacimientos en la isla sigue ocurriendo prematuramente, lo que señala que persisten desafíos estructurales importantes en el sistema de salud local.

Desafíos en acceso a servicios maternoinfantiles

La tasa de prematuridad en Puerto Rico se había mantenido relativamente estancada durante la última década, oscilando entre el 11,4% y el 12,2%, por lo que la reciente reducción es considerada notable. Sin embargo, el informe de March of Dimes y las declaraciones de Yadira Tabales revelan que las barreras de acceso continúan afectando negativamente los resultados de los embarazos. La especialista señaló que existen mitos, desconocimiento y dificultades logísticas para llegar a centros de salud que ofrecen servicios especializados. En muchas áreas de la isla, las mujeres embarazadas pueden tardar entre 30 y 45 minutos en llegar a un centro que ofrezca estos servicios maternoinfantiles críticos, lo que retrasa la atención necesaria para prevenir complicaciones.

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Entre los factores de riesgo que influyen en la prematuridad, Yadira Tabales vinculó los químicos del plástico con 2 millones de partos prematuros y 74.000 muertes neonatales en un año a nivel global. En el contexto de Puerto Rico, indicó que los embarazos múltiples representan una proporción importante de los casos, al igual que la edad materna avanzada. La especialista advirtió sobre los riesgos asociados con la maternidad después de los 40 años, etapa en la que pueden presentarse mayores complicaciones durante la gestación. Además, mencionó que condiciones crónicas de salud, la genética y los embarazos múltiples intervienen en diferentes factores que elevan el riesgo, reforzando la necesidad de una atención prenatal más rigurosa y accesible.

Crisis demográfica y cierre de unidades de parto

La reducción en la tasa de nacimientos prematuros también está vinculada a cambios demográficos drásticos y a la disminución de proveedores de atención obstétrica en la isla. Yadira Tabales explicó que hace entre 10 y 15 años se registraban alrededor de 55.000 partos anuales, mientras que el año anterior la cifra fue de aproximadamente 18.000. Esta caída abrupta en el número de nacimientos ha contribuido directamente a cambios en la disponibilidad de servicios, incluidos los cierres de unidades de parto en diversos hospitales. La reducción en la demanda aparente ha llevado a una menor oferta de camas y especialistas, lo que puede dificultar aún más el acceso de las embarazadas a la atención especializada, creando una paradoja donde menos partos no se traducen necesariamente en mejor acceso a tiempo.

La mortalidad infantil sigue siendo un punto crítico en la evaluación de la salud pública en Puerto Rico. Según los datos mencionados durante la entrevista, la tasa de mortalidad infantil fue de 7,5 en 2024. Tabales señaló que aproximadamente dos tercios de las muertes infantiles ocurren durante los primeros 28 días de vida, periodo conocido como el neonatal. Además, indicó que los defectos congénitos representan el 14,9% de las muertes infantiles. Estos datos subrayan la urgencia de intervenciones preventivas antes del nacimiento, ya que la supervivencia en las primeras semanas depende estrechamente de la calidad de la atención prenatal y la estabilidad del recién nacido al momento del parto.

Implementación de la Hard Stop Policy

Una de las estrategias clave para mejorar los resultados ha sido la adopción de la política Hard Stop Policy, promovida por el departamento de salud. Esta iniciativa se basa en las recomendaciones del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) con el propósito de reducir las intervenciones obstétricas que no están médicamente indicadas antes de las 39 semanas de gestación. La especialista indicó que durante 2024 y 2025 un total de 13 hospitales cumplieron con los estándares relacionados con la reducción de inducciones no recomendadas médicamente. Esta medida busca evitar partos electivos prematuros que, aunque no sean considerados prematuros clínicos estrictos, pueden conllevar riesgos innecesarios para la salud del neonato.

Los resultados de esta política se reflejan en la disminución de las cesáreas de bajo riesgo. Yadira Tabales destacó que el indicador pasó de superar el 50% hace aproximadamente dos años a ubicarse en 44,4% en 2025. Este descenso en la tasa de cirugías mayores para embaranos de bajo riesgo refleja avances tangibles en las prácticas de atención obstétrica en la isla, priorizando el parto vaginal cuando es seguro. Tabales también hizo referencia a la salud oral, explicando que la gingivitis está asociada con un mayor riesgo de parto prematuro, por lo que considera necesario incorporar este aspecto en el cuidado integral de las mujeres embarazadas como parte de la prevención.

Recomendaciones y perspectivas futuras

Ante el escenario actual, la directora de Servicios Maternoinfantiles emitió varias recomendaciones para mejorar la salud fetal y neonatal. Entre las sugerencias mencionó el consumo de ácido fólico, el control de enfermedades crónicas, una alimentación adecuada y el mantenimiento de un peso saludable. Además, hizo hincapié en la importancia de asistir a las citas médicas de rutina para monitorear el progreso del embarazo. La entrevista también abordó la necesidad de evitar las inducciones y los partos antes de las 39 semanas cuando no existe una justificación médica clara, reforzando el compromiso institucional con la seguridad neonatal sobre la comodidad o la planificación logística.

Yadira Tabales reconoció que, aunque la reducción de la tasa de nacimientos prematuros representa un avance científico y estadístico, el resultado genera sentimientos encontrados en la comunidad. Esto se debe a que las familias que han perdido a sus bebés como consecuencia de complicaciones relacionadas con la prematuridad sufren el impacto humano detrás de los números. Por ello, destacó la importancia de continuar trabajando en la prevención, mejorar el acceso a los servicios maternoinfantiles y fortalecer el acompañamiento a las familias, especialmente aquellas cuyos bebés requieren atención en unidades de cuidados intensivos neonatales. El objetivo final sigue siendo asegurar que cada nacimiento en Puerto Rico tenga las mejores probabilidades de salud y supervivencia a largo plazo.