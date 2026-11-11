Puerto Rico registra 551 muertes por cáncer de pulmón en 2023 y solo 9,8 % de la población elegible se prueba

En 2023, Puerto Rico reportó 840 diagnósticos y 551 fallecimientos por cáncer de pulmón. Solo el 9,8 % de los elegibles se someten a pruebas de detección, según datos de 2022.

En 2023, Puerto Rico registró 840 diagnósticos y 551 muertes por cáncer de pulmón, cifra que refleja la alta mortalidad de la enfermedad en la isla. La misma cantidad de fallecimientos se reportó en el año anterior, lo que indica una tendencia preocupante.

Determinación de la baja participación en pruebas de detección

Una investigación publicada en 2025, basada en datos de 2022, reveló que solo el 9,8 % de las personas elegibles se someten a pruebas de detección de cáncer de pulmón. El estudio identificó la falta de campañas educativas y la necesidad de coordinación con el Departamento de Salud como principales obstáculos.

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Relevancia de la cirugía robótica en el tratamiento

El Dr. Alex Cedeño informó que en los últimos tres años se realizaron 133 cirugías robóticas para tratar el cáncer de pulmón en Puerto Rico. Este avance tecnológico ha mejorado la precisión de los procedimientos y la recuperación de los pacientes.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

Durante la proclamación de noviembre como Mes de Concienciación sobre el cáncer de pulmón, autoridades del Departamento de Salud y especialistas médicos destacaron la urgencia de fortalecer las campañas de prevención. Se anunció la presentación de un protocolo al Departamento de Salud para impulsar una campaña educativa que forme parte de las iniciativas institucionales. La organización también celebró los 20 años de la Ley de Política Pública que establece espacios libres de humo, considerada una de las más estrictas de Estados Unidos.

Perspectiva global y comparaciones

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2022 se estimaron 2,5 millones de nuevos diagnósticos y 1,8 millones de muertes por cáncer de pulmón a nivel mundial. Estas cifras subrayan la necesidad de mantener la educación ciudadana, fortalecer las políticas de prevención y ampliar el acceso a las pruebas de detección en Puerto Rico.