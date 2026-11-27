El Departamento de Salud de Puerto Rico alerta por la circulación simultánea de VRS y COVID-19 en niños. Conoce las recomendaciones de inmunización y señales de alarma pediátricas.

El Departamento de Salud de Puerto Rico ha confirmado la circulación activa de virus respiratorios en la isla, reportando un total de 725 casos de virus respiratorio sincitial (VRS) y 132 nuevos contagios de COVID-19 en la población pediátrica. Estos datos reflejan una situación de alerta epidemiológica que requiere atención inmediata por parte de los sistemas de salud y las familias con menores de edad.

La coexistencia de estos patógenos está concentrándose principalmente en niños pequeños, con una tasa de infección notablemente más elevada en la región de Arecibo. Esta distribución geográfica específica destaca una mayor afectación en la población pediátrica de dicha zona, lo que obliga a los profesionales sanitarios a intensificar las medidas de vigilancia en dicha comunidad.

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Desafíos Clínicos y Diagnóstico Diferencial

Los especialistas advierten que la circulación conjunta del VRS, junto con la influenza y el COVID-19, complica significativamente la evaluación clínica. Aunque no existe evidencia científica de que ambos patógenos se fusionen en una nueva enfermedad, la presentación simultánea de fiebre, tos, congestión nasal o dificultad para respirar en un menor dificulta el diagnóstico preciso sin pruebas específicas.

De acuerdo con la Asociación Americana de Pediatría (AAP), el VRS continúa siendo la principal causa de infecciones de las vías respiratorias bajas en lactantes y niños pequeños. Esta situación provoca cuadros severos que requieren intervención médica rápida, especialmente en grupos de edad vulnerables donde el sistema inmunológico aún está en desarrollo.

Recomendaciones de Inmunización y Protección

La AAP recomienda que todos los lactantes reciban protección contra el VRS, ya sea mediante la vacunación materna durante el embarazo o a través de la inmunoprofilaxis posnatal con anticuerpos monoclonales. Esta estrategia preventiva es crucial para reducir la incidencia de enfermedades graves y las hospitalizaciones evitables en los primeros meses de vida.

En sintonía con las guías de la AAP, se ha ampliado la recomendación de una segunda dosis para menores vulnerables en ese rango de edad. Esto incluye específicamente a pacientes con cardiopatías congénitas, ciertas afecciones pulmonares o neuromusculares, síndrome de Down u otras condiciones cromosómicas de alto riesgo, así como bebés prematuros nacidos antes de las 32 semanas de gestación.

Manejo Terapéutico y Signos de Alarma

El tratamiento típico causado por el VRS es fundamentalmente de soporte, enfocándose en garantizar una hidratación adecuada y controlar la fiebre. Se debe administrar oxígeno o apoyo ventilatorio únicamente en caso de insuficiencia respiratoria, manteniéndose los cuidados de soporte como eje central incluso en pacientes hospitalizados.

Las guías médicas desaconsejan el uso rutinario de broncodilatadores, epinefrina o corticosteroides en estos cuadros, dado que la evidencia clínica no respalda su eficacia en el manejo habitual. Los especialistas enfatizan que reconocer a tiempo los signos de deterioro respiratorio puede evitar complicaciones graves en lactantes y niños pequeños.

Urgencias y Prevención Futura

Se debe acudir de inmediato a urgencias si el menor presenta dificultad para respirar, respiración acelerada o hundimiento de las costillas al inhalar. Otros síntomas críticos incluyen coloración azulada en labios o piel, incapacidad para beber líquidos, signos de deshidratación, somnolencia marcada o empeoramiento progresivo de los síntomas.

Contar con las inmunizaciones recomendadas, evitar la automedicación y acudir oportunamente al médico ante síntomas respiratorios protege a los lactantes y niños pequeños frente a hospitalizaciones evitables. Identificar con rapidez las señales de alarma es clave para salvaguardar la salud respiratoria de la niñez en la isla.