El Club Universidad Nacional oficializa la compra definitiva de Robert Morales hasta 2029 y revela que Herrera, Duarte y Silva no renuevan.

El Club Universidad Nacional oficializó la adquisición definitiva del delantero paraguayo Robert Morales, quien firmará un vínculo institucional hasta el año 2029. Este movimiento llega tras la eliminación de los Pumas de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, consolidando el primer refuerzo para la próxima temporada.

Detalles de la transacción y rendimiento del delantero

La directiva del equipo felino activó la cláusula de compra correspondiente al préstamo que Robert Morales mantuvo durante el certamen vigente. El futbolista, de 27 años, disputó 16 de 17 partidos en el Torneo Apertura 2026 y logró anotar cinco goles durante su paso por el club. Su contribución fue decisiva para que la institución alcanzara el liderato general y el subcampeonato, incluyendo un gol crucial en la final de vuelta disputada en el estadio CU.

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La institución reveló en sus redes sociales que, tras el análisis final del torneo, se consideró necesario dar un paso firme en el reforzamiento del plantel. La comunicación oficial destacó que la permanencia de Morales hasta 2029 representa una apuesta a largo plazo para la delantera auriazul.

Posiciones de las partes y proyección del plantel

Anteriormente, Robert Morales había estado cedido en calidad de préstamo por el Club Universidad, con una opción de compra ejercida ahora a favor de Pumas. La confirmación de la venta se dio este martes, cerrando una etapa en la que el artillero demostró ser clave en el ataque del equipo. Los Pumas aseguraron que continuarán trabajando en el fortalecimiento de la plantilla para enfrentar el próximo certamen con mayor solidez ofensiva.

En cuanto al cuerpo técnico, la dirigencia mantiene la confianza en Esteban Solari para seguir al frente de la dirección técnica. Con la firma de Morales, el equipo busca equilibrar su línea de ataque y asegurar la continuidad de los elementos que lideraron su desempeño durante el torneo actual.

Cambios en la plantilla y salida de jugadores

La noticia de la compra de Morales se entrelaza con un proceso de renovación más amplio. Se informa que el primer equipo varonil iniciará su periodo de descanso y reportará en las instalaciones de Cantera el próximo viernes. Este hiato coincide con los planes de la directiva para sacudir la plantilla de cara al Clausura 2027.

Diversos medios indican que Luciano Herrera, Rubén Duarte y Nathan Silva no forman parte de los planes de la directiva para la siguiente temporada. A Herrera le quedan seis meses de préstamo, ya que su carta pertenece a Newell's Old Boys, pero el club busca acomodar su salida debido a su bajo rendimiento. Asimismo, no se renovará el contrato del brasileño Nathan Silva, quien solo cuenta con seis meses restantes, ni se continuará con el español Duarte, a quien otros clubes buscan adquirir.

Con estas definiciones, el Club Universidad Nacional prepara el terreno para la próxima etapa competitiva. La confirmación de la compra de Robert Morales y la expectativa sobre la continuidad de Solari marcan el inicio de un nuevo ciclo institucional que busca revertir la falta de clasificación a la liguilla y consolidar un plantel competitivo.