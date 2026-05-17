Pumas de Efraín Juárez buscan quebrar racha y clasificar a la final del Clausura 2026

Los Pumas de Efraín Juárez necesitan ganar en el juego de vuelta de las semifinales para clasificar a la final del Clausura 2026 de la Liga MX. Si empatan, el Pachuca será el ganador de la eliminatoria.

Los del Pedregal están a 90 minutos de cortar una racha de cinco años sin disputar el título del futbol mexicano y de estar más cerca de la ansiada 'Octava'.

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Esta noche, tratarán de lograr la hazaña en el estadio Olímpico Universitario, frente a la afición auriazul. Para los Pumas la única opción es ganar, no tienen de otra, luego de que perdieran (1-0) en la ida de las semifinales, disputada en el Hidalgo.

Además, contarán con la motivación de saber que, si acceden a la final, la disputarían en CU, donde cada vez se vuelven más fuertes. Con la llegada de Efraín Juárez al banquillo auriazul, este equipo ha hecho, de nueva cuenta, que su casa sea una fortaleza. De sus últimos 10 compromisos que ha disputado como local, sólo ha sufrido una derrota, con saldo de seis victorias y cuatro empates.

Además, cuentan con cinco partidos consecutivos sin perder, por lo que saldán fuertes a jugar contra los Tuzos esta noche. Para el director técnico mexicano, hay 'tranquilidad e ilusión' de conseguir el resultado que les permita enfrentarse al Cruz Azul en la final del Clausura 2026. Los Pumas perdieron en el primer capítulo de las semifinales ante el Pachuca por el mínimo resultado.

Los del Pedregal cuentan con la ventaja de la posición en la tabla, por lo que cualquier empate en el marcador global les serviría para instalarse en el disputa por el trofeo del futbol mexicano. Aunque, si empatan en el juego de vuelta, el conjunto hidalguense será el ganador de la eliminatoria.

Para Efraín Juárez y sus dirigidos será fundamental evitar que el Pachuca anote en CU porque les complicaría obtener el boleto a la final, donde ya está esperando el Cruz Azul





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