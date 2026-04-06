Pumas de la UNAM Logran Tricampeonato en Rugby Femenil de 15s

El equipo femenil de rugby de la UNAM, las Pumas, conquista su tercer título consecutivo en la modalidad de 15 jugadoras, consolidando su dominio en el rugby femenil mexicano. Vencieron a Legión de Cuervos de Jalisco en la final, demostrando su superioridad a lo largo de la temporada.

El equipo femenil de rugby de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), conocido como las Pumas , ha logrado un hito histórico al conquistar su tercer campeonato consecutivo en la modalidad de quince jugadoras. Este triunfo, avalado por la Federación Mexicana de Rugby, consolida a las Pumas como una fuerza dominante en el rugby femenil mexicano, demostrando la consistencia y el alto nivel de juego que han mantenido a lo largo de los últimos años.

La final, disputada en el Balvanera Polo & Country Club de Querétaro, vio a las Pumas enfrentarse a Legión de Cuervos de Jalisco, a quienes vencieron con un contundente marcador de 68-3. Este resultado es la culminación de una temporada impecable en la que el equipo universitario demostró su superioridad desde la fase de grupos. A lo largo de la competencia, que contó con la participación de ocho equipos de diferentes estados de la República Mexicana, las Pumas mostraron su dominio al superar a sus rivales con amplias diferencias de puntos. En la fase de grupos, se impusieron a Bajío con un marcador de 100-0, a Wallabies del Estado de México con un 58-0 y a Noroeste, un combinado de Nuevo León y Coahuila, con un 50-10. En las semifinales, las Pumas demostraron su fuerza al derrotar a Black Thunder de la Ciudad de México con un impresionante 72-0, asegurando así su paso a la final y la oportunidad de luchar por el tricampeonato. Este logro es aún más significativo considerando que la modalidad de quince jugadoras fue instaurada en México apenas en el año 2024, lo que demuestra la rápida adaptación y el éxito del equipo femenil de la UNAM en este formato





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rugby UNAM Pumas Campeonato Rugby Femenil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CDMX necesita reorganizar el manejo del agua para evitar inundaciones: UNAMDe acuerdo con la investigadora posdoctoral del Instituto de Geografía de la UNAM, Natalia Verónica Soto Coloballes, reorganizar el manejo del agua en la capital no solo es necesario, sino también una oportunidad para repensar la ciudad desde su propia historia y naturaleza.

Read more »

Chivas vs. Pumas: Duelo Clave en la Jornada 13 del Clausura 2026Análisis del partido entre Chivas de Guadalajara y Pumas UNAM en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX. Horario, canal de transmisión, momios y expectativas para este emocionante encuentro.

Read more »

Astronautas de Artemis II logran ver la cara oculta de la LunaCompletamente maravillados con las vistas desde la nave Orión, los astronautas de Artemis II, se mostraron agradecidos de poder hacerlo.

Read more »

Chivas vs Pumas: Clásico con Sabor a Liguilla en el Estadio AkronEl Rebaño Sagrado y los Pumas de la UNAM se enfrentan en un duelo crucial con sabor a Liguilla. Chivas busca consolidar su liderato, mientras que Pumas aspira a escalar posiciones y romper una racha negativa histórica.

Read more »

Pumas de la UNAM Recupera a Su Defensa Clave para Enfrentar a ChivasEl central brasileño de los Pumas, que cumplió su suspensión, podría regresar a la titularidad ante las Chivas. El equipo busca afianzarse en zona de clasificación y aprovechar las derrotas de Cruz Azul y Toluca. Se enfrentan las mejores ofensivas de la liga.

Read more »

Confirmado: El número MÁGICO de Chivas para conseguir su boleto a la LiguillaLas Chivas de Guadalajara se prepara para recibir a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron este domingo 5 de abril dentro de la Jornada 13

Read more »