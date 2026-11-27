Keylor Navas afirma que no puede haber felicidad sin victorias tras la eliminación de Pumas de la Liguilla en el Apertura 2026.

Keylor Navas, portero histórico de Pumas de la UNAM, ha marcado un hito negativo en la historia reciente de la institución al confirmar oficialmente la salida de su equipo de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. En una rueda de prensa cargada de pesar, el guardameta declaró que no es posible experimentar felicidad cuando los resultados deportivos no son favorables, sentenciando así el final de una campaña marcada por la inconsistencia. Esta eliminación representa un duro golpe para la dirigencia universitaria, que ve cómo sus aspiraciones de título se desvanecen definitivamente.

Declaraciones clave de Keylor Navas

El arquero titular de los universitarios no se quedó callado ante el fracaso de su equipo en la ronda anterior. Navas utilizó sus palabras para reflejar el estado de ánimo generalizado en la afición rojiblanca, quien había pintado de rojo y blanco las gradas en un último intento por animar a su escuadra. Su mensaje fue directo y sin rodeos, subrayando que la alegría deportiva está intrínsecamente ligada a la capacidad de ganar partidos importantes, algo que Pumas no logró hacer cuando más lo necesitaba. Esta reflexión sirve como un testamento claro de la frustración que ahora reina en el vestuario.

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El contexto del Apertura 2026

La jornada 17 del torneo regular del Apertura 2026 ha cerrado definitivamente las posibilidades de clasificación para varios equipos de la liga. En esta recta final, la competencia se ha vuelto extremadamente reñida, con duelos directos que definen el destino de los clubes. Pumas se encontraba en una posición delicada que requería victorias contundentes para mantenerse en la pelea, pero las derrotas acumuladas hicieron imposible su remontada. La eliminación de Pumas deja un vacío en la parte alta de la tabla y afecta la dinámica de los clasificatorios restantes.

Posiciones de otros clubes y entrenadores

Mientras Pumas lidia con las consecuencias de su eliminación, otros protagonistas como Monterrey y Tigres mantienen sus esperanzas vivas. Gerardo Martino, conocido como Almeyda, entrenador de Monterrey, ha señalado que la eliminación de Tigres es necesaria para el bienestar de la ciudad, sugiriendo una estrategia competitiva agresiva para asegurar su propio pase. Esta declaración pone de manifiesto la tensión que existe entre los equipos que luchan por la clasificación y aquellos que ya han asegurado su lugar o están destinados a la eliminación.

Impacto en la dirigencia deportiva

La crisis en Pumas podría tener repercusiones más allá de la cancha, con posibles cambios en la estructura directiva. Santiago Baños, actual presidente deportivo del Club América, ha surgido como una opción fuerte para reemplazar a Carlos Emilio González en la presidencia de Tigres, aunque este movimiento está vinculado a la dinámica general del fútbol mexicano. Estos cambios de liderazgo pueden influir en cómo se gestionan los equipos en el futuro cercano, especialmente en contextos de alto riesgo competitivo. La presión por obtener resultados positivos sigue siendo el motor que impulsa estas decisiones estratégicas.

Próximos pasos y cronograma

La Liga MX continúa su marcha con otros duelos programados que definirán los últimos detalles de la tabla de posiciones. Equipos como Querétaro y Necaxa, ambos eliminados, jugarán por el orgullo en lugar de un boleto directo. Por otro lado, Pachuca y Toluca tienen una fecha crucial donde los Diablos Rojos buscan mejorar su posición frente a unos Tuzos que necesitan ganar para clasificarse. Estos partidos serán determinantes para cerrar el torneo regular con claridad y preparar el terreno para los siguientes ciclos de competencia en el fútbol mexicano.