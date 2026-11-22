Análisis de la situación de Pumas FC de cara a la jornada 17 del Apertura 2026 y el duelo decisivo contra Monterrey por la Liguilla.

Pumas UNAM enfrenta un momento crucial de definición en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, justo antes de su encuentro decisivo contra Monterrey. El conjunto universitario se encuentra en la espera tensa de verificar el estado físico y la disponibilidad de figuras clave como Chicote Calderón y Sebastián Córdova para el duelo.

Disponibilidad de Chicote Calderón y Córdova

La directiva y el cuerpo técnico de Pumas UNAM tienen como prioridad inmediata resolver la dudas sobre la alineación titular para el partido contra Monterrey. La presencia de Chicote Calderón y Sebastián Córdova podría determinar la capacidad ofensiva del equipo en la fase final de la liga regular. Esta incertidumbre genera un escenario de alta presión para el plantel que busca asegurar su boleto a la Liguilla.

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Impacto en la estrategia ante Monterrey

El enfrentamiento contra Monterrey representa una prueba de fuego para las ambiciones de clasificación de Pumas UNAM. Si los jugadores clave como Calderón y Córdova no están disponibles, el cuerpo técnico deberá ajustar su formación y estrategia de juego. La falta de estas figuras puede debilitar la solidez y el ataque del equipo universitario en un contexto donde cada punto cuenta para la clasificación.

Contexto del Apertura 2026 de la Liga MX

El torneo Apertura 2026 se encuentra en una etapa de gran competitividad donde varios equipos luchan por los puestos de clasificación. La situación de Pumas UNAM se entrelaza con la de otros clubes como Cruz Azul y Monterrey, quienes también buscan consolidar su posición. La gestión de lesiones y la disponibilidad de jugadores como Sebastián Córdova son factores críticos para el rendimiento general del plantel.

Expectativas para la Liguilla

Si Pumas UNAM logra superar la barrera de Monterrey, sus posibilidades de entrar a la Liguilla se verán significativamente fortalecidas. La resolución sobre la disponibilidad de Chicote Calderón y Sebastián Córdova llegará poco antes del partido, manteniendo a la afición en vilo. El objetivo final es asegurar una posición sólida en la tabla para competir en la postemporada con las mejores condiciones tácticas.