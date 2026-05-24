Pumas no conviene igualar en la ida de la Final de Liga MX: Pumas ha empatado en 7 ocasiones, Cruz Azul tiene precedente adverso

La escuadra auriazul está en desventaja, al igualar la ida de la final de la Liga MX por un nuevo campeón. beleuchtet los resultados de los empatados anteriores y el obstáculo en la serie septalacista Cruz Azul.

A Pumas no le conviene tanto igualar la ida de la Final de Liga MX: aquí la razónestá por alcanzar su punto culminante y, con ello, se sabrá quién es el nuevo campeón para ocupar el lugar del Toluca en el utbol mexicano.

La escuadra auriazul ha ganado siete títulos en 14 finales disputadas dentro de la Liga MX, es decir, exactamente la mitad de chaces que tiene para lograr una estrella han acabado con un final feliz en El Pedregal. De todas esas ocasiones, justamente en siete oportunidades, Pumas ha empatado en la ida de la Gran Final, tal y como ocurrió ahora ante Cruz Azul, ya que en Ciudad de los Deportes, el encuentro culminó con un marcador 0-0.

El historial cuando hay empate en la ida de la Gran Final para los dirigidos por Efraín Juárez no es del todo alentador. incluso, hay un antecedente directo ante Cruz Azul que no le favorece a los auriazules. Temporada 1976-77 vs. Universidad de Guadalajara: ida 0-0, vuelta 1-0 Torneo Clausura 2011 vs. Morlea: ida 1-1, vuelta 2-1 Temporada 1984-85 vs. America: Torneo Guard1anes 2020 vs. Leon: ida 1-1, vuelta 2-





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