Pumas recibe a Pachuca en la vuelta de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

Los Universitarios buscan dar vuelta al 1-0 para avanzar a la Final del Clausura 2026; los Tuzos se conforman con un empate para disputar el título.

Con la ventaja de un gol del partido de Ida, Pachuca se prepara para recibir a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario en la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los Tuzos consiguieron una ajustada victoria 1-0 en el partido de Ida, gracias al gol de Oussama Idrissi, lo que les coloca en posición favorable para la Final del torneo. Sin embargo, los Universitarios, que terminaron como líderes de la fase regular, ahora se encuentran en desventaja y necesitan ganar por cualquier marcador para poder avanzar al duelo por el título del Clausura 2026. Mientras que los Tuzos únicamente requieren un empate para clasificar a la gran final.

Pachuca ha mostrdo ser un equipo sólido en esta edición del torneo. Terminó en el cuarto puesto en la fase regular y logró eliminar al bicampeón Toluca en los Cuartos de Final con victorias en ambos partidos. Ahora, trataron de mantener su buena racha y de dar el golpe definitivo para llegar a la Final del Clausura 2026.

Por su parte, los Pumas llegaron a esta instancia tras superar al América por mejor posición, luego de quedar empatados también en el global por 6-6. El partido de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario promete ser un duelo emocionante. Los tifos locales estarán esperando el apoyo del público, ya que las condiciones meteorológicas, con temperaturas alrededor de los 21 grados centígrados, cielo nublado y con posibles lluvias y tormentas eléctricas, podrían afectar el desarrollo del encuentro.

El encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas tiempo del Centro de México, lo que corresponde a las 9:00 pm en el tiempo del Este de Estados Unidos y a las 18:00 pm en el tiempo del Pacífico estadunidense. El árbitro designado para dirigir el encuentro es Daniel Quintero Huitrón.

Para disfrutar de este duelo, los espectadores pueden seguir la transmisión en vivo en México a través de Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos podrán hacerlo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX. Espera una gran cobertura de un partido que definirá al segundo finalista del Clausura 2026 de la Liga MX





TUDNMEX / 🏆 48. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga MX Clausura 2026 Pumas Pachuca Semifinales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pumas vs. Pachuca: dónde ver EN VIVO las semifinales de vuelta del Clausura 2026La Liga MX vivirá dos partidos clave entre sábado y domingo, con Guadalajara, Cruz Azul, Pumas UNAM y Pachuca peleando por el boleto a la gran final.

Read more »

Torneo Clausura 2026: Los Pumas contra Tuzos del Pachuca en las semifinalesEste partido será crucial para ambos equipos debido a la ventaja en el marcador. Será un enfrentamiento vibrante donde cada equipo intentará llevarse la victoria con cualquier resultado. La emoción y el dramatismo puro serán lo único que limitados en un partido que promete ser todo lo que el fútbol tequila de otros años no pudo ser.

Read more »

Fecha y hora EXACTAS del Pumas vs Pachuca; semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026Este domingo 17 de mayo en punto de las 6:55 pm podrás disfrutar el partido entre Universidad Nacional y los Tuzos por la señal de TV Azteca Deportes.

Read more »

Pumas de Efraín Juárez buscan quebrar racha y clasificar a la final del Clausura 2026Los Pumas de Efraín Juárez necesitan ganar en el juego de vuelta de las semifinales para clasificar a la final del Clausura 2026 de la Liga MX. Si empatan, el Pachuca será el ganador de la eliminatoria.

Read more »