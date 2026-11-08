Pumas rescata empate 2-2 ante América en clásico capitalino

Pumas remonta dos desventajas para empatar 2-2 con América en el Estadio Olímpico Universitario, asegurando su permanencia en la lucha por la clasificación en el Apertura 2026.

El equipo de los Pumas UNAM aseguró un valioso empate 2-2 ante el Club América en un vibrante clásico capitalino disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Este resultado permite a los felinos mantener sus opciones de clasificación en el torneo Apertura 2026, evitando una derrota que habría significado su eliminación directa de la contienda liguera. La igualdad se logró tras superar dos desventajas en el marcador, demostrando la capacidad de reacción del conjunto dirigido por Esteban Solari.

Desarrollo táctico y goles del encuentro

La acción comenzó con presión temprana del equipo auriazul. Alejandro Zendejas abrió el marcador apenas al tercer minuto, tras ejecutar un chute de palomita en el área tras recibir un servicio preciso de Óscar Perea. Sin embargo, los Pumas respondieron inmediatamente en la siguiente jugada. César "Chino" Huerta marcó el empate a los 4 minutos, abatiendo al portero Luis Ángel Malagón con un gran remate raso desde la derecha, asistido por Uriel Antuna.

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El equilibrio se rompió nuevamente cuando Robert Morales aprovechó un rebote generado por una mala salida del portero Malagón en un tiro libre, colocando el 2-1 para los auriazules al minuto 34. Aunque el gol parecía efectivo, el árbitro César Ramos anuló la anotación tras consultar el VAR, detectando que Nathan Silva estaba en fuera de lugar. Esta decisión mantuvo la tensión en el campo hasta el segundo tiempo, donde el juego se intensificó considerablemente.

Tensiones y controversias arbitrales

Los ánimos entre ambas escuadras se calentarono al minuto 20 a raíz de una discusión entre César "Chino" Huerta y Kevin Álvarez. La situación derivó en una trifulca en el césped que involucró a varios jugadores de ambos lados. El saldo de la confrontación incluyó tres amonestaciones: Robert Morales por parte de los auriazules, y Kevin Álvarez y Erick Sánchez del lado de las Águilas, lo que evidenció la alta competitividad del partido.

Aunque el gol inicial de Morales fue anulado, la presión del Club América resultó efectiva más adelante. Pablo Bennevendo cometió una falta en el área sobre Henry Martín al minuto 72. La "Bomba" ejecutó el penalti con un fogonazo, venciendo al portero Keylor Navas y devolviendo la ventaja a América. Este momento crítico puso en riesgo la campaña de los Pumas, quienes debían encontrar una respuesta inmediata para evitar la derrota.

Impacto en la clasificación de la Liga MX

La respuesta de Pumas fue pronta y efectiva. César Ramos marcó una falta de Santiago Ramos Mingo sobre Nathan Silva dentro del área. Robert Morales capitalizó la jugada, engañando a Malagón para emparejar la pizarra al minuto 77. Este empate deja a Pumas con 21 puntos, ubicándose a un solo punto de Tijuana, que ocupa la octava posición. La igualdad fue crucial para los universitarios, ya que una derrota les habría costado la eliminación.

La Liga MX se pondrá en pausa próximamente para dar paso a la última Fecha FIFA del año. Durante este receso, los equipos se prepararán para el cierre de la fase regular. Este resultado posiciona a América como segundo de la clasificación general, apenas atrás del Cruz Azul, consolidando su posición como candidato sólido al título. Los Pumas, por su parte, demuestran resiliencia al no perder terreno en la zona de clasificación directa.

Calendario y próximos compromisos

Los equipos volverán a las canchas hasta el 21 de noviembre, fecha clave para determinar los últimos puestos de la tabla. Los Pumas recibirán al Monterrey en Ciudad Universitaria, un duelo que buscará consolidar su posición en la parte alta de la clasificación. Este partido será crucial para mantener la presión sobre los equipos de la zona alta.

Por otro lado, el Club América visitará el estadio "Volcán" para medirse ante los ya eliminados Tigres. Aunque el título ya no está a su alcance, el equipo de Coapa buscará mejorar su posición final para obtener mejores ventajas en la liguilla. El resultado del 2-2 ante Pumas les permite llegar con solidez moral y puntos importantes al cierre del torneo, manteniéndose vivos en la lucha por el primer lugar.