Pumas rinde homenaje a Julieta Fierro con un emotivo minuto de aplausos

En un acto de profundo respeto, la afición de Pumas honró la memoria de Julieta Fierro, destacada astrónoma y divulgadora científica, durante el partido contra Tigres en la Jornada 9 de la Liga MX.

Antes del emocionante encuentro de la Jornada 9 de la Liga MX entre los Pumas de la UNAM y los Tigres , celebrado en el emblemático Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria, la afición auriazul protagonizó un conmovedor acto de homenaje. En un gesto lleno de respeto y admiración, los seguidores del equipo universitario rindieron un vibrante minuto de aplausos para honrar la memoria de la Dra.

Julieta Fierro, la reconocida astrónoma y destacada divulgadora científica que, a la edad de 77 años, dejó un vacío inmenso en el ámbito científico y en el corazón de quienes la conocieron. Inicialmente, se había propuesto un minuto de silencio, pero la pasión y el cariño que los aficionados de Pumas sentían por Julieta, una fiel seguidora del equipo, transformaron la solemnidad en una ola de aplausos, un reconocimiento palpable a la extraordinaria trayectoria de esta pionera de la divulgación científica en México. La Dra. Fierro, con su característica voz y entusiasmo, siempre demostró su amor incondicional por los Pumas, una afición que compartía con su dedicación a la ciencia y al conocimiento. Su famosa frase, “Siempre UNAM, siempre Pumas”, resonaba en cada encuentro y en cada logro del equipo universitario, fusionando su pasión por el fútbol con su compromiso por la educación y la divulgación científica. Los Pumas, en su constante búsqueda por alcanzar los primeros lugares de la Liga MX en la segunda mitad del torneo Apertura 2025, encontraron en Julieta una fuente de inspiración y un ejemplo a seguir. La dedicación de los aficionados a su memoria, reflejada en el minuto de aplausos, fue un tributo merecido a su legado. En sus plataformas de redes sociales, el club universitario publicó un emotivo mensaje, expresando su profundo pesar y resaltando la trascendencia de su labor. “Con un minuto de silencio en su honor y con profundo pesar despedimos a la Dra. Julieta Fierro Gossman, una de las voces más brillantes y apasionadas de la ciencia en México. Su legado trasciende las aulas y los libros; inspiró a generaciones a mirar el universo con asombro y a creer que el conocimiento transforma vidas”, se lee en la publicación. “Hoy la ciencia, la cultura y la educación pierden a una gran persona, pero su luz seguirá brillando en cada mente en la que despertó la curiosidad. Descansa en paz”, concluye el mensaje, evidenciando el impacto perdurable de Julieta Fierro en la comunidad académica y en la sociedad en general





