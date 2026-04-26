Pumas Rompe Récord y Asegura el Liderato del Clausura 2026

Pumas vence a Pachuca 2-0 y establece una nueva marca de puntos en torneos cortos, superando su registro anterior. Chivas empata con Tijuana y se queda como sublíder.

Pumas ha establecido una nueva marca de puntos en torneos cortos en su historia, logrando una victoria contundente de 2-0 como visitante frente a Pachuca en la Jornada 17 del Clausura 2026 .

Este triunfo histórico eleva al equipo universitario a 36 unidades, superando las 35 unidades alcanzadas en los torneos de 2011 y 2015. El partido comenzó con un gol temprano de Uriel Antuna al minuto 5, quien conectó un remate de cabeza impecable tras un centro preciso de Robert Morales, proveniente de un tiro de esquina.

La situación para Pachuca se complicó aún más casi de inmediato, cuando Brian García fue expulsado al minuto 6 tras un altercado, dejando a su equipo con un hombre menos desde el inicio del encuentro. Pumas supo capitalizar la superioridad numérica y amplió su ventaja antes del descanso, gracias a un penal ejecutado con maestría por Robert Morales.

La segunda mitad del partido vio a Pachuca adoptar una postura más ofensiva, buscando desesperadamente el descuento, mientras que Pumas optó por ceder la iniciativa y administrar el resultado favorable. El conjunto local generó varias oportunidades de gol, pero se encontró con la sólida defensa y la destacada actuación del portero Keylor Navas, quien realizó atajadas cruciales y contó con la ayuda de los postes para evitar que Pachuca se acercara en el marcador.

La intensidad del partido aumentó en los minutos finales, a medida que ambos equipos luchaban por asegurar puntos importantes en el cierre de la fase regular. Pachuca reclamó un penal, pero la revisión del VAR confirmó que no había infracción. La tensión llegó a su punto máximo cuando Rondón perdió el control en un choque con Navas, propinando un manotazo y recibiendo la tarjeta roja, dejando a Pachuca con solo nueve jugadores en el campo.

Este resultado consolida a Pumas con 36 puntos, marcando su mejor desempeño desde el Apertura 2015, torneo en el que también alcanzaron 35 unidades y llegaron hasta la final, donde fueron derrotados por Tigres. Es importante destacar que Antonio Sancho, el actual vicepresidente deportivo de Pumas, también formaba parte de la estructura del club en aquella campaña.

Paralelamente, en el Estadio Akron, Chivas empató sin goles ante Tijuana en un partido disputado, pero en el que la suerte no estuvo de su lado. A pesar de los esfuerzos ofensivos, el equipo rojiblanco no logró superar la sólida defensa de Tijuana, con Toño Rodríguez, ex portero de Chivas, destacándose como el héroe del partido al detener todos los ataques chiveríos.

Además, el VAR anuló un penal a favor de Guadalajara, lo que añadió frustración al resultado final. Chivas termina la fase regular como sublíder del Clausura 2026, con los mismos puntos que Pumas, pero con una diferencia de goles inferior, lo que otorga el liderato a los felinos.

La jornada concluye con Pumas en la cima, estableciendo un nuevo estándar de rendimiento para el club, mientras que Pachuca se mantiene en la tercera posición, aunque su lugar podría verse amenazado por los resultados de otros partidos. La fase regular ha sido emocionante y ha dejado a los aficionados expectantes por los playoffs, donde Pumas buscará replicar el éxito de su campaña y alcanzar la gloria





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