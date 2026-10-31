Pumas sufre goleada 6-0 ante Rayadas y peligra su lugar en la Liguilla del Apertura 2026

Pumas cayó 6-0 ante Rayadas en el Gigante de Acero y complica su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Monterrey recuperó el liderato del Grupo A.

Pumas quedó con serias posibilidades de quedar fuera de los puestos de Liguilla tras perder por goleada 6-0 ante Rayadas en el Gigante de Acero, en partido correspondiente a la penúltima jornada del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Las auriazules necesitaban una victoria para incrementar sus posibilidades de clasificación a la fiesta grande, pero el resultado fue completamente distinto y ahora su panorama se complicó en el Grupo B.

El conjunto de Monterrey recuperó el liderato del Grupo A con 34 puntos y firmó una actuación contundente en casa. La derrota deja a las Universitarias con 17 unidades en el Grupo B, en una posición vulnerable de cara a la definición de los cuartos de final.

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Dobletes y goleada de Rayadas en el Gigante de Acero

El marcador se construyó con dobletes de Diana García, a los minutos 12 y 52, y de Lourdes Bosch, a los 82 y 92. A esos tantos se sumaron los goles de Lucía García al minuto 50 y de Valerie Vargas al 86.

Con esa producción ofensiva, Rayadas no solo se quedó con los tres puntos, sino que reafirmó su condición de líder del Grupo A. La goleada también afectó la diferencia de goles de Pumas, un factor que puede resultar determinante en la lucha por los últimos lugares de clasificación.

El equipo auriazul llegaba con la necesidad de sumar en un escenario difícil y terminó con una de sus derrotas más amplias del torneo. La presión por alcanzar la Liguilla ahora depende de otros resultados y de lo que ocurra en el resto de la Jornada 13.

Así marcha la tabla de la Liga MX Femenil

Tras los primeros tres encuentros de la penúltima jornada, el Grupo A lo encabeza Rayadas con 34 puntos, seguido por Tigres con 31 y FC Juárez con 27, aunque este último todavía no disputa la J12. Más atrás aparecen Toluca con 26, León con 19, Santos Laguna con 16, Cruz Azul con 15, Atlante con 7 y Querétaro con 6, varios de ellos con partidos pendientes.

En el Grupo B, América lidera con 31 puntos y aún no juega la J12, mientras que Chivas suma 30. Atlético San Luis tiene 19, Pumas 17, Atlas 16, Pachuca 13, Tijuana 11, Puebla 4 y Necaxa 0, en una zona baja que todavía puede moverse con los encuentros pendientes.

La clasificación se encuentra en un momento decisivo y los cruces de cuartos de final podrían variar conforme se complete la jornada. La posición de Pumas es la más comprometida entre los equipos que hoy estarían dentro o cerca de la pelea por la Liguilla.

Cruces de Liguilla y partidos pendientes de la Jornada 13

Con los resultados registrados hasta ahora, los cuartos de final se jugarían de la siguiente forma: Rayadas, primero del Grupo A, ante Pumas, cuarto del Grupo B; Tigres, segundo del A, frente a Atlético San Luis, tercero del B; América, líder del B, contra Toluca, cuarto del A; y Chivas, segundo del B, ante FC Juárez, tercero del A.

El resto de la Jornada 13 promete mover la clasificación general y, por ende, los cruces de la Liguilla. El sábado 31 de octubre de 2026 se disputarán Querétaro vs Pachuca a las 15:40 horas, Tijuana vs Cruz Azul a las 17:45 y Necaxa vs Santos Laguna a las 21:10. El domingo 1 de noviembre jugarán Puebla vs FC Juárez a las 12:00 y América vs Atlante a las 15:45, mientras que el lunes 2 de noviembre León vs Atlético de San Luis cerrará la jornada a las 19:06 horas.

Para Pumas, la goleada ante Rayadas representa un golpe fuerte en su diferencia de goles y en su margen de error. El equipo necesitará resultados favorables y una reacción inmediata para mantener viva la aspiración de disputar la Liguilla del Apertura 2026.