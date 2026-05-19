Pumas UNAM en 15 años, constituyen el gran partido para un nuevo monarca en Liga MX

En la historia del Club Universidad Nacional y en torno a la aspiración de Efraín Juárez, los Pumas se encuentran en la recta final de la Liga MX con la misión de ser coronados campeones por primera vez en 15 años. La transmisión en vivo y gratuita de la final de vuelta entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM المواد por la señal de TV Azteca Deportes el jueves 21 de mayo a las 8:00 pm. Los aficionados podrán disfrutar del juego en la señal de Azteca Siete, la aplicación de TV Azteca Deportes, la transmisión en vivo en la página azreca deportes.com, el canal digital Azteca Deportes Network y en la página azreca deportes.com en vivo con todo el equipo de TV Azteca Deportes, que prometía ser una noche histórica para recordar en la historia del fútbol mexicano.

Los Pumas de la UNAM se sitúan a 180 minutos de sumar su primer título profesional en la Liga MX en 15 años, en la fase final del Torneo Clausura 2026.

Si logran eliminar a Cruz Azul y coronarse campeones, igualarán a Pumas como equipo más veces campeón en México. El arquero Efraín Juárez tiene la oportunidad de bordar su nombre con estrellas doradas en el Club Universidad Nacional y brindar una esperada octava estrella a los pumas. Durante su carrera, Juárez ha protagonizado varias finales decisivas, como la del Torneo Clausura 2017, la semifinal del Guardianes 2020 y la final de la Concacaf Champions Cup 2022.

La transmisión en vivo y gratuita de la final de vuelta entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM se hará por la señal de TV Azteca Deportes el jueves 21 de mayo a las 8:00 pm. Los oyentes podrán disfrutar del juego en la señal de Azteca Siete, la aplicación de TV Azteca Deportes, la transmisión en vivo en la página azreca deportes.com, el canal digital Azteca Deportes Network y en la página azreca deportes En vivo con todo el equipo de TV Azteca Deportes, que prometía ser una noche histórica para recordar en la historia del fútbol mexicano





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