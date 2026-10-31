Pumas vence 1-2 al Puebla con gol de Álvaro Angulo en el minuto 90

Pumas venció 1-2 al Puebla en el estadio Cuauhtémoc con gol de Álvaro Angulo al minuto 90 y sigue soñando con la Liguilla del Apertura 2026.

Pumas venció 1-2 al Puebla en el estadio Cuauhtémoc con un gol de Álvaro Angulo en el minuto 90, en partido correspondiente al Apertura 2026. El colombiano entró de cambio y apenas necesitó siete minutos sobre el terreno de juego para marcar la diferencia y darle tres puntos valiosos al equipo de Esteban Solari, que sigue soñando con la clasificación a la Liguilla.

Juninho abrió el marcador en la Angelópolis

Muy temprano en el partido, los visitantes pegaron primero gracias a una estupenda jugada colectiva que Juninho Vieira culminó al minuto 9. Con un gran gesto técnico, el goleador brasileño abrió el marcador e ilusionó a los miles de aficionados auriazules presentes en la Angelópolis.

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La Franja no se quedó de brazos cruzados y fue a buscar el empate inmediatamente. Lo consiguió al minuto 22, cuando Luifer Hernández sacó ventaja de una pobre marcación defensiva de Nathan Silva y le puso medio gol a Omar Moreno.

En el resto del primer tiempo, el equipo de Esteban Solari tuvo tres oportunidades claras para ampliar su ventaja, pero no supo aprovecharlas. La contundencia no estuvo de su lado.

Falta de efectividad de Pumas en el Cuauhtémoc

En dos ocasiones, Uriel Antuna se equivocó en su definición, a pesar de que se encontraba solo para únicamente empujar el balón al fondo de la portería poblana. Después, la jugada más fácil para anotar y que hubiera significado recuperar la ventaja fue desperdiciada por César Huerta.

Increíblemente, el Chino se perdió una enorme oportunidad al mandar su disparo por encima de la desguarnecida cabaña de Daniel Gutiérrez. El extremo mexicano sólo tenía que tocar el esférico, el mínimo contacto bastaba para que cayera el segundo auriazul de la noche, pero su tiro fue tan potente que terminó pasando por encima del marco.

En la segunda parte, la tónica fue la misma: los Pumas fueron los que más intentaron ampliar la ventaja. Sin embargo, de nueva cuenta la falta de efectividad les pasó factura. Juninho se encontró completamente solo frente a la cabaña camotera y mandó su disparo por un costado.

Álvaro Angulo cambió el destino auriazul

Todo parecía indicar que el equipo universitario se quedaría con un punto, pero Álvaro Angulo entró para cambiar su destino. El colombiano, apodado la Pantera, buscó generar ocasiones de peligro con su explosividad y lo consiguió: él mismo marcó el gol de la victoria auriazul en el último minuto.

Los Pumas siguen en la lucha por avanzar a la Fiesta Grande del futbol mexicano. Consiguieron una victoria fundamental ante el Puebla, pero todavía les quedan dos partidos imperdibles. La próxima semana reciben al América en una nueva edición del Clásico Capitalino.

América llega al Clásico Capitalino con dudas

América perdió 1-2 ante Pachuca y empató 1-1 frente a Tijuana, dos resultados con los que dejó escapar la oportunidad de alejarse en el liderato. Ahora, su margen de error para las tres jornadas restantes se acortó.

Luis Ángel Malagón, portero de las Águilas, reconoció que terminar en el primer lugar de la clasificación es prioridad para todos al interior del Nido, así como tener el chip de ir en búsqueda del título en este torneo Apertura 2026. El profe Guillermo Almada nos ha metido mucho la idea de buscar un campeonato, declaró el meta mexicano, quien agregó que no importa cómo cierres el torneo en México, porque cualquiera le gana al que sea.

El calendario que le queda al América es Toluca en el Estadio Banorte, Pumas y Tigres. Nada sencillo para los de Coapa, pero Malagón acepta que la confianza al interior del club es grande para salir airosos y con el liderato en sus manos.

En los últimos partidos no se han dado los resultados que esperamos, pero estamos conscientes del equipo que somos, señaló Luis Ángel, quien admitió un cambio en todos los aspectos, con el cuerpo técnico y otros sentidos, pero mantuvo la ilusión de mejorar y cerrar de la mejor forma por lo que se viene.

América busca cortar su mala racha como local

Con el empate frente a Xolos de Tijuana, América ya suma cinco partidos sin ganar como local. Situación que molesta, pero no inquieta en las Águilas, que buscarán este sábado ante los Diablos Rojos de Toluca cortar la mala racha.

Cinco partidos que no hemos podido ganar, pero todo es parte de ello, comentó Malagón, quien subrayó que al final del día siguen en la parte alta y que el duelo ante Toluca será una final. Sabemos la calidad que hay del otro lado, el gran técnico que tienen, pero depende de lo que nosotros podamos hacer o no, siempre respetando al rival, concluyó el portero, quien aseguró que el equipo tiene la ilusión de darle una alegría a la gente en casa porque ya es bastante tiempo sin ganar de local.