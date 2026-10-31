Pumas vence 2-1 al Puebla con gol agónico de Álvaro Angulo en el Apertura 2026

Pumas de la UNAM venció 2-1 al Puebla con gol agónico de Álvaro Angulo en la Jornada 15 del Apertura 2026 y llega a 20 puntos para mantener viva su lucha por la Liguilla.

Los Pumas de la UNAM lograron un triunfo agónico por 2-1 ante el Puebla en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en partido disputado el viernes. El defensor Álvaro Angulo marcó el gol de la victoria para los felinos en el cierre del encuentro, resultado que mantiene vivas las esperanzas del Club Universidad de clasificar a la Liguilla.

Victoria agónica y panorama en la tabla

Con los tres puntos, los auriazules llegaron a 20 unidades y, antes de la jornada de sábado, se ubican en el noveno lugar de la clasificación. El equipo dirigido por Esteban Solari necesita sumar en sus últimos compromisos para asegurar un lugar en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

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En el complemento, el partido estaba igualado y ese resultado no le servía de nada al Club Universidad, que buscaba su clasificación a la Liguilla. Fue entonces cuando apareció Angulo para darle la victoria al conjunto universitario.

Los últimos dos partidos de la fase regular son de matar o morir para los Pumas. La siguiente semana disputarán el Clásico Capitalino ante el América, que llega como líder y con un devastador poder ofensivo.

En la Jornada 17 del Apertura 2026, los universitarios se medirán ante Monterrey, con quien estarían peleando uno de los últimos puestos de Liguilla. Rayados tiene por el momento los mismos puntos y ocupa la octava posición.

El desarrollo del partido ante Puebla

La primera parte fue intensa, con oportunidades de ambos lados y sin un dominio marcado por parte de alguno de los equipos. Pumas capitalizó primero, pero el Puebla no se desconcentró y buscó la diana del empate.

El Club Universidad abrió el marcador por medio de Juninho Vieira, quien está encendido. El ariete brasileño se adelantó a la defensa poblana y remató a primer poste tras un buen centro de Rodrigo López, quien se sumó al ataque en la banda.

Eventualmente, tras un par de aproximaciones de peligro, La Franja pudo batir la meta de Keylor Navas luego de una mala ejecución defensiva de Pablo Bennevendo y Nathan Silva, quienes no pudieron frenar a Hernández, quien dejó el esférico para Moreno, quien definió de frente al arco.

Los errores que marcaron el encuentro

Al minuto 77, el propio Juninho desaprovechó una jugada clara de gol. Alejandro Organista tuvo una mala salida y el balón quedó en la zona frontal, donde Adalberto Carrasquilla filtró de primera intención para el sudamericano, quien mandó el balón lejos de la portería. Un grosero error para los Pumas.

El equipo comandado por Esteban Solari acarrea un grave problema de contundencia durante toda la campaña, y ante el Puebla quedó en evidencia. Antes, en la primera parte, César Chino Huerta falló prácticamente solo de frente a la portería rival, en lo que pudo ser el 2-1 en favor de los universitarios.

A pesar de los errores, el triunfo permite a los Pumas mantener la ilusión de alcanzar la Liguilla del Apertura 2026, aunque deberán corregir su eficacia de cara al arco en los duelos decisivos contra América y Monterrey.