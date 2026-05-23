Pumas vs Cruz Azul: Una final de vuelta histórica con amistosa previa

Esta noche se juega una de las finales más importantes de la última década del fútbol mexicano con Pumas y Cruz Azul como rivales, tras los cuartos de final y la semifinal. Además, USCIS invitó a una cita amistosa el jueves en la cancha del Olímpico. ¿Quiénes lo saben?

Este fin de semana se llevarán a cabo las finales de vuelta entre Pumas y Cruz Azul , una de las más atractivas en la historia reciente del fútbol mexicano.

Luego de superar en los cuartos a América y Pachuca, Pumas, y vencer en las semifinales a Atlas y derrotar a Chivas en una serie emocionante, respectivamente, enfrentarán en un duelo definitivo. Cruz Azul, que venció en los cuartos a Atlas y derrotó a los Hermanos Rebagliati, buscará su novena victoria en estas finales cuando los enfrentan en su cancha.

El historial en esta instancia es de tres victorias, dos empates y ocho goles a favor para los celestes, y tres tantos en contra para Cruz Azul, en cinco enfrentamientos con los de la UNAM como locales y equipo con mayor presencia en esta instancia. Cruz Azul logró ser campeón en la cancha del Olímpico Universitario en 1995 y 2004





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Pumas Cruz Azul Final De Vuelta Amistosa Previa Vicente市场

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