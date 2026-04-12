Pumas vs. Mazatlán FC: Duelo de Contrastes en la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

Pumas recibe a Mazatlán FC en un encuentro crucial de la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026. Pumas busca consolidar su posición, mientras que Mazatlán FC lucha por salir de los últimos lugares. Detalles del horario y dónde ver el partido.

Este domingo 12 de abril, el Estadio Olímpico Universitario será el escenario de un emocionante encuentro futbolístico, cuando los Pumas de la UNAM reciban a Mazatlán FC en la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026 . El partido promete ser un choque de contrastes, con Pumas buscando consolidar su posición en la parte alta de la tabla y Mazatlán FC luchando por salir de los últimos lugares.

La expectativa es alta, y los aficionados de ambos equipos esperan un duelo lleno de emociones y jugadas destacadas. La Jornada 14 se presenta como un punto crucial en el torneo, especialmente para Mazatlán FC, que necesita urgentemente sumar puntos para mejorar su situación en la clasificación.\Pumas llega a este enfrentamiento con una sólida base de 24 puntos, producto de seis victorias, seis empates y una única derrota, sufrida en casa contra Toluca en la Jornada 9. El equipo universitario ha demostrado consistencia a lo largo del torneo, manteniéndose en los primeros lugares gracias a su buen desempeño. En su último partido, lograron un empate que les permitió mantener su posición, lo que refleja su capacidad para competir a un alto nivel. El entrenador y el equipo técnico han estado trabajando arduamente para perfeccionar las estrategias y asegurar que los jugadores estén en su mejor forma física y mental. La afición de Pumas espera con ansias ver a su equipo desplegar todo su potencial en el campo y obtener una victoria que los acerque a sus objetivos en el torneo.\Por otro lado, Mazatlán FC se encuentra en una situación más complicada, ocupando las posiciones más bajas de la tabla y luchando por evitar el sótano del Clausura 2026. Con tan solo 11 puntos y tres victorias en lo que va del torneo, el equipo visitante necesita urgentemente un cambio de rumbo. En su más reciente encuentro, sufrieron una derrota que complicó aún más su situación en la liga. La diferencia de 13 puntos entre ambos equipos refleja la disparidad en su rendimiento actual, lo que convierte este partido en un desafío crucial para Mazatlán FC. El equipo buscará redimirse y revertir su mala racha, con la esperanza de sumar puntos valiosos que les permitan escalar posiciones en la clasificación. El encuentro representa una oportunidad para demostrar su valía y demostrar que pueden competir contra equipos de mayor nivel. La afición de Mazatlán FC espera con esperanza una actuación inspirada y un resultado positivo.\El partido Pumas vs. Mazatlán FC se presenta como una oportunidad para ambos equipos. Pumas buscará mantener su racha positiva y asegurar su lugar en la parte alta de la tabla, mientras que Mazatlán FC intentará dar la sorpresa y sumar puntos vitales para mejorar su situación. Los aficionados de ambos equipos están ansiosos por presenciar este encuentro y ver a sus equipos en acción. \Para aquellos que deseen seguir este emocionante partido, la transmisión en México estará a cargo de Las Estrellas y TUDN, mientras que en Estados Unidos se podrá ver a través de Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN. El horario del partido es a las 12:00 PM en México, a las 2:00 PM hora del Este en Estados Unidos, a la 1:00 PM hora del Centro y a las 11:00 AM hora del Pacífico. ¡No te pierdas este emocionante enfrentamiento de la Liga MX





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