Pumas y Rayados enfrentan su destino en la Jornada 17 del Apertura 2026. Analizamos cómo el triunfo clasifica a cada equipo y los escenarios de la Liguilla.

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario central de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde Pumas de la UNAM recibirán a Rayados de Monterrey en un duelo de alta tensión táctica. Este enfrentamiento no es un partido aislado, sino un choque directo con consecuencias inmediatas en la tabla de posiciones que definirá los últimos accesos a la Fase Final del torneo mexicano.

Clasificación Actual y Motivaciones del Duelo

Ambos conjuntos llegan a este cotejo con la necesidad absoluta de sumar puntos para asegurar su presencia en la Liguilla. Antes del inicio de esta jornada, Rayados ocupaba el séptimo lugar con 24 puntos totales, situándose tres unidades por encima de Pumas, quienes tienen una estadística local desfavorable que los preocupa. El conjunto crema solo ha registrado una victoria como local en lo que va del semestre, un triunfo contundente de 3-1 contra los Esmeraldas del Atlas durante la Jornada 7, mientras que en sus últimos tres encuentros en casa se ha conformado con empates que incluyen goles a favor y en contra.

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La motivación histórica también juega a favor de Pumas, ya que en la última vez que el cuadro de la UNAM recibió a Rayados, logró una victoria contundente de 2-0 durante el Clausura 2026, con un doblete decisivo de Álvaro Angulo. Esa memoria reciente puede servir como motor psicológico para el equipo local, que necesita revertir su pobre rendimiento en casa para no caer en una espiral de resultados negativos antes de la definición del torneo.

Escenarios de Clasificación y Tabla de Posiciones

La Jornada 17 del Apertura 2026 tiene el potencial de cambiar completamente el liderato y reordenar los emparejamientos de los Cuartos de Final. La situación de Pumas es crítica: debe vencer obligatoriamente a Rayados. Si el triunfo no llega y León derrota a Toluca, Pumas podría quedar eliminado matemamente. Un empate obliga al equipo a esperar que León y Pachuca no ganen sus respectivos partidos para mantener la esperanza de clasificar sin ser eliminados directamente.

Por su parte, Rayados de Monterrey entra con una ventaja marginal de puntos pero bajo presión inmediata. Un triunfo ante Pumas clasifica al equipo verde de manera directa, eliminando cualquier incertidumbre sobre su participación en la postemporada. Si el partido termina en empate, Rayados debe esperar que sus rivales directos, específicamente León y Pachuca, no ganen para asegurar su permanencia en la lucha por los puestos de play-offs. La diferencia de goles es un factor técnico relevante, pero un empate o derrota deja al equipo al borde del abismo.

Impacto en el Panorama General de la Liga

Este duelo es parte de una jornada compleja donde múltiples equipos sueñan con la clasificación y el destino de uno puede depender del resultado de otro. Santos Laguna, por ejemplo, busca asegurar al menos la localía en los Cuartos de Final. Para subir hasta el segundo puesto, Santos necesita ganar y que América y Chivas pierdan. Si empata o pierde, puede caer hasta la sexta posición, aunque su ascenso reciente a la sexta tabla le da la oportunidad de esperar que no más de dos equipos entre Santos, Monterrey, León y Pachuca no ganen.

La competencia es tan reñida que equipos como el Atlas, que busca vencer a Toluca, deben esperar resultados favorables de otros frentes. Atlas necesita que al menos entre León y Monterrey no haya ganador o que Santos pierda. Por otro lado, Toluca tiene la ventaja de la diferencia de goles, pero cualquier empate o derrota lo elimina directamente. Esta interdependencia hace que cada gol en esta jornada tenga un peso descomunal en la estructura final de la tabla.

Horarios y Dónde Ver el Partido Decisivo

Los aficionados que deseen presenciar este choque capital pueden sintonizar la transmisión en diferentes franjas horarias y plataformas. El encuentro tendrá su inicio a las 4:50 pm del Tiempo del Centro de la Ciudad de México, lo que se traduce en las 5:50 pm Tiempo del Este (ET), las 4:50 pm Tiempo Central (CT) y las 2:50 pm Tiempo del Pacífico (PT). En México, la transmisión estará disponible en Canal 5 y TUDN, mientras que en Estados Unidos los espectadores podrán ver el partido a través de TUDN, TUDN.com, la aplicación móvil de TUDN y la plataforma ViX.

En cuanto a los otros partidos de la jornada, Santos vs. León arrancará a las 5:00 pm Tiempo del Centro (6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 3:00 pm PT), y el cierre de la jornada con los horarios más tardíos está fijado para las 9:00 pm Tiempo del Centro (10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 7:00 pm PT). Ya están clasificados matemáticamente a la Liguilla Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas, lo que convierte a este bloque de jornadas en un duelo puro por posiciones y la ansiada localía en la ronda eliminatoria.