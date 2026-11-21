Analizamos la importancia del duelo entre Pumas y Rayados este 21 de noviembre por la Jornada 17, que define el pase a la Fase Final del Apertura 2026 en la Liga MX.

El duelo definitivo entre Pumas UNAM y Rayados Monterrey se disputará este sábado 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, marcando el cierre de la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido, con hora exacta de inicio a las 19:00 horas tiempo del centro de México, tiene como premio directo un boleto a la Fase Final. Este enfrentamiento representa un momento decisivo para ambos clubes, quienes dependen de sus propios resultados para asegurar su permanencia en la lucha por los play-offs.

Posiciones y momentos de Pumas y Rayados

Los Pumas llegan al clásico universitario en la undécima posición con 21 puntos totales, producto de cinco victorias, seis empates y cinco derrotas, manteniendo una diferencia de goles de menos dos. Su reciente rendimiento muestra una recuperación táctica, destacada por el empate 2-2 logrado ante el Club América en la fecha inmediatamente anterior. Por otro lado, Rayados se asienta en el octavo lugar de la tabla con 24 unidades, obtenidas mediante siete triunfos, tres empates y seis derrotas, con una diferencia de goles positiva de más dos. El conjunto regiomontano llegó a este punto gracias a su victoria 1-0 contra Querétaro, con el gol decisivo anotado por Diego Rossi.

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Dinámica de clasificación para la Fase Final

La situación de Pumas bajo la dirección técnica de Esteban Solari no depende únicamente de su propio desempeño, ya que requieren ganar en Ciudad Universitaria para alcanzar las 24 puntos y esperar combinaciones favorables de otros resultados, específicamente tropiezos de León y Pachuca. Si los auriazules logran imponerse con una diferencia de tres o más goles, podrían superar directamente a Monterrey en el criterio de desempate, dado que Pumas tiene menos dos goles frente al más dos de los regiomontanos. En contraste, Rayados tiene el destino en sus manos bajo el mando de Matías Almeyda, pues una victoria les asegura el pase directo sin necesidad de observar otras canchas, mientras que un empate los posiciona favorablemente gracias a su ventaja en la diferencia de goles.

Restricciones de acceso al Estadio Olímpico Universitario

La seguridad del Estadio Olímpico Universitario aplica filtros estrictos en los accesos del inmueble ubicado en el Pedregal, donde incluso ciertos cosméticos como el maquillaje pueden estar prohibidos, por lo que se recomienda asistir únicamente con lo indispensable. Entre los artículos permitidos se encuentran teléfonos celulares, llaves, carteras, lentes de sol, gorras, sombreros, impermeables y cámaras fotográficas no profesionales. Estos permisos permiten a los aficionados llevar equipamiento básico sin contratiempos en los revisiones de entrada al estadio para el partido del Apertura 2026.

Objetos prohibidos en el recinto deportivo

Por el contrario, queda estrictamente prohibido el ingreso de mochilas, bolsas grandes, cinturones con hebilla metálica, encendedores, cigarros, vapeadores, alimentos o bebidas externas, envases de vidrio o plástico, astas de bandera, paraguas con punta y cualquier objeto susceptible de ser usado como proyectil. Estas normas de seguridad están diseñadas para garantizar la integridad de los aficionados en el Estadio Olímpico Universitario durante el encuentro de la Jornada 17 del Apertura 2026. Los asistentes deben familiarizarse con estas restricciones para evitar inconvenientes en las puertas de entrada.

Contexto del duelo por la clasificación

Este enfrentamiento entre Pumas y Rayados trasciende lo deportivo, pues define las estructuras tácticas y psicológicas de ambos conjuntos en la recta final del torneo. La presión sobre los dirigidos por Esteban Solari es innegable, dado que deben superar la desventaja de su posición en la tabla y la diferencia de goles para aspirar al siguiente nivel. Mientras tanto, Rayados busca capitalizar su ventaja inmediata y mantener la racha positiva que los coloca en una posición estratégica de liderazgo en su zona de clasificación.