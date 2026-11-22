Las miradas de Esteban Solari y Matías Almeyda capturan la tensión del Clásico Regio. Análisis completo del Pumas vs Rayados y la situación de la Liguilla.

Las expresiones faciales de Esteban Solari y Matías Almeyda se han convertido en el eje central de la conversación deportiva en México tras el encuentro disputado en la Ciudad Universitaria. La reacción de ambos entrenadores, captada en el instante exacto en que Luca Orellano firmó el gol definitivo para Pumas UNAM, revela la carga emocional que pesa sobre cada banquillo durante este Clásico Regio. La victoria del conjunto universitario no solo altera la tabla de posiciones, sino que también expone la presión psicológica que enfrentan los estrategas en momentos de alta intensidad.

Reacciones de los DTs ante el gol de Orellano

La secuencia que definió el duelo comenzó con una jugada colectiva que terminó con el delantero de Pumas UNAM superando la línea defensiva. En ese preciso instante, Matías Almeyda, estratega de Rayados de Monterrey, mostró una mezcla de incredulidad y frustración ante la incapacidad de su defensa para contener la jugada. Por otro lado, Esteban Solari, director técnico de Pumas, mantuvo una compostura estoica que contrastaba con la euforia contenida de su equipo en el campo.

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Estas imágenes, difundidas masivamente por las redes sociales y los medios de comunicación, subrayan la importancia del equilibrio mental en la alta competencia. La capacidad de los entrenadores para gestionar la ansiedad y el estrés durante los momentos cruciales del partido es tan importante como la táctica en el campo. El gol de Orellano no fue solo un éxito deportivo, sino un golpe mental para el equipo visitante que podría tener repercusiones en los juegos siguientes.

Situación de Chicote Calderón y Sebastián Córdova

Más allá de la reacción inmediata en la cancha, Pumas UNAM enfrenta un dilema técnico de mayor escala respecto a la disponibilidad de sus claves para la Liguilla. El club ha confirmado que aún no se tiene certeza sobre la participación de Sebastián Córdova y 'Chicote' Calderón en el duelo decisivo ante Monterrey. Esta incertidumbre obliga al cuerpo técnico a preparar múltiples escenarios tácticos para garantizar que el equipo esté competitivo sin importar quién inicie.

La ausencia o el bajo rendimiento de estos jugadores clave podría alterar drásticamente la dinámica del equipo en la ronda eliminatoria. Pumas UNAM se encuentra en una posición estratégica donde cada detalle físico y mental debe ser optimizado al máximo. La espera por el parte médico oficial de los jugadores es crítica para que Solari pueda definir su alineación titular y asegurar que el plantel llegue al 100% de capacidad para enfrentar la rivalidad más intensa del fútbol mexicano.

Nuevo uniforme inspirado en el símbolo universitario

En medio de la agitada semana deportiva, Pumas UNAM ha presentado su nuevo jersey alternativo, un diseño que busca conectar con la identidad histórica del club. La camiseta presenta una base en negro con detalles en dorado, incorporando relieves que imitan las llamas, elemento visualmente reconocible asociado con el pebetero de la Ciudad Universitaria. Este uniforme no solo representa una nueva opción estética para los aficionados, sino que también funciona como un recordatorio constante de los símbolos más emblemáticos de la institución.

El lanzamiento de esta prenda coincide con un momento clave en el calendario competitivo del equipo. La presentación del uniforme ha sido recibida con entusiasmo por la afición, quien ve en el diseño una forma de reforzar el sentido de pertenencia y orgullo institucional. La integración de elementos arquitectónicos y simbólicos en el vestuario deportivo refuerza la narrativa de que el equipo lucha no solo por puntos, sino por la representación de una historia colectiva.

Escenarios para la Liguilla y otros resultados

El camino hacia la fase final del torneo sigue siendo incierto para varios equipos, pero los resultados recientes han definido algunas trayectorias. Para Pumas UNAM, el objetivo es claro: sumar puntos en casa y esperar que los resultados de sus rivales favorezcan su clasificación. La situación de Cruz Azul también se mantiene en el centro de atención, con rumores sobre posibles refuerzos que podrían inclinar la balanza en la recta final del campeonato.

Mientras tanto, en la Liga de Expansión, Atlético La Paz y Atlético Morelia se preparan para disputar la final, marcando un hito histórico para el club de Baja California Sur. En la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX, Querétaro y Necaxa cierran la actividad regular del torneo sin posibilidad de clasificar a la Liguilla, lo que deja sus últimos partidos como una demostración de méritos deportivos más que como un duelo por la permanencia en la lucha por el título.