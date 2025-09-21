Pumas y Tigres Empatan en un Emocionante Clásico Regiomontano con Polémica y Goles

En un vibrante partido de la Liga MX, Pumas y Tigres empataron 1-1 en un encuentro lleno de emociones, decisiones polémicas y goles agónicos en el Estadio Olímpico Universitario. El VAR, penales fallidos y jugadas claves marcaron el encuentro.

El Clásico Regiomontano entre Pumas y Tigres concluyó con un empate 1-1 en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, disputado en el emblemático Estadio Olímpico Universitario. El partido estuvo marcado por la intensidad, las polémicas decisiones arbitrales y la emoción constante de principio a fin. La afición presente vibró con cada jugada, cada intento y cada momento de peligro en ambas porterías.

El encuentro comenzó con un ritmo vertiginoso, con ambos equipos buscando la portería rival desde los primeros minutos. A los 20 minutos del primer tiempo, el VAR, implementado recientemente en la liga, fue el protagonista al ser utilizado por primera vez en el partido. La intervención se debió a una posible mano del defensa central de Tigres, Juan José Sánchez Purata, en un intento de despeje tras un tiro de esquina a favor de Pumas. Tras la revisión, el árbitro decretó penal a favor de los universitarios, una decisión que generó controversia y debate entre jugadores y aficionados. Aaron Ramsey, encargado de ejecutar la pena máxima, se perfiló desde el punto penal con la responsabilidad de poner en ventaja a su equipo. Sin embargo, el experimentado jugador galés envió su disparo desviado, fallando la oportunidad de inaugurar el marcador y desatando el lamento de la afición local. A pesar del error, Ramsey intentó redimirse rápidamente. Alrededor de la media hora de juego, el mediocampista intentó sorprender al portero Nahuel Guzmán con un disparo desde larga distancia, buscando 'techarlo'. El arquero argentino se encontraba fuera de su área, pero, para fortuna de Tigres, el intento de Ramsey no encontró el arco, frustrando nuevamente las aspiraciones de Pumas.\La segunda mitad del encuentro mantuvo la misma tónica de emoción y tensión. El equipo de Pumas continuó buscando el gol con insistencia, mientras que Tigres se mantuvo firme en defensa, buscando contragolpes rápidos y efectivos. La jugada más destacada de la segunda parte llegó al minuto 62, cuando el mediocampista de Tigres, Gorriarán, se convirtió en héroe al salvar su portería. El jugador felino se interpuso en la trayectoria del potente disparo de Álvaro Angulo, que ya había superado al portero Nahuel Guzmán, quien se encontraba vencido en el poste contrario. La intervención de Gorriarán evitó el gol de Pumas y mantuvo el empate en el marcador, demostrando la entrega y el compromiso de los jugadores de Tigres. Pumas tuvo otra clara oportunidad de adelantarse en el marcador a 15 minutos del final. Alan Medina, aprovechando su velocidad y astucia, ganó la espalda a los defensas centrales y conectó un potente cabezazo cruzado dentro del área. El remate parecía destinado a colarse en la portería, pero el balón se fue desviado por un costado del poste, generando un suspiro colectivo de la afición universitaria, que ya veía el gol como una realidad. Cuando parecía que el empate sin goles sería el resultado final, el partido reservó emociones para el final. José Juan Macías, quien había ingresado al campo pocos minutos antes, recibió un balón dentro del área, y tras dos movimientos, logró vencer la resistencia de Nahuel Guzmán con un disparo raso y colocado, desatando la euforia de la afición local. El gol parecía sentenciar el triunfo de Pumas, pero la alegría duró poco. \Poco después del gol de Macías, se produjo una jugada polémica en el área de Pumas. Un penal infantil cometido por Caicedo, quien jaló la camiseta a un jugador de Tigres, fue decretado por el árbitro. Keylor Navas, el portero de Pumas, logró atajar el disparo de Nico Ibáñez desde el punto penal, generando una explosión de júbilo entre los aficionados locales. Sin embargo, en el rebote, Ángel Correa, atento y oportunista, aprovechó la confusión para marcar el gol del empate 1-1. El gol de Correa sentenció el marcador final del encuentro, dejando un sabor agridulce para ambos equipos. Pumas, a pesar de dominar gran parte del partido y generar múltiples ocasiones de gol, no pudo concretar su ventaja y vio esfumarse la victoria en los últimos minutos. Tigres, por su parte, rescató un valioso empate, demostrando su capacidad de reacción y su espíritu de lucha. El resultado final, un empate 1-1, reflejó la paridad y la emoción de un clásico que quedará en la memoria de los aficionados





