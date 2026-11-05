Puntos de acopio de flor de cempasúchil en la CDMX tras Día de Muertos

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX abre 6 centros para reciclar cempasúchil hasta el 30 de noviembre. Conoce direcciones y horarios para una disposición ecológica.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ha anunciado la apertura de seis centros estratégicos para la recolección de flores de cempasúchil. Esta iniciativa ofrece a los ciudadanos una alternativa ecológica y responsable para disponer de las plantas utilizadas durante las festividades de Día de Muertos. El objetivo principal es evitar el vertido masivo de estos restos orgánicos en la basura común, promoviendo en su lugar prácticas de sostenibilidad urbana y gestión de residuos.

Ubicación y direcciones de los centros

El Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl se encuentra en la Avenida Año de Juárez 1900, en la colonia San Luis Tlaxialtemalco, dentro de la alcaldía Xochimilco. Este punto es fundamental para los residentes de la zona sur de la capital, facilitando el acceso a la disposición adecuada de los restos florales sin necesidad de desplazamientos largos.

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En la alcaldía Miguel Hidalgo, el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec está ubicado en la Avenida de los Compositores, en el Bosque de Chapultepec, Sección II. Esta ubicación permite a los habitantes del centro histórico y zonas aledañas dejar sus flores en un entorno verde, integrando la gestión de residuos en espacios de recreación pública.

El Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas se sitúa en Picacho Ajusco, en el kilómetro 5.5 de la Ampliación Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan. Este centro atiende a la población de la zona sur-sureste, ofreciendo un punto de acopio accesible para quienes viven en las delegaciones cercanas al sistema de parques naturales de la ciudad.

Para los residentes de la zona oriente, el Centro de Cultura Ambiental Yautlica está ubicado en la Avenida de las Torres, en la Ampliación Emiliano Zapata, alcaldía Iztapalapa. Esta infraestructura es clave para gestionar la gran cantidad de residuos orgánicos generados por las ofrendas en las colonias de alta densidad poblacional del este de la capital.

El Mercado del Trueque, ubicado en el Reloj de Sol de Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, funciona como un punto central de recolección. Su posición geográfica en el corazón de la ciudad lo convierte en una opción estratégica para los comerciantes y vecinos de la zona centro, quienes pueden depositar las flores restantes en un lugar de fácil acceso y alta visibilidad.

Finalmente, el Bosque de Aragón, ubicado en el huerto educativo del acceso 7, en la alcaldía Gustavo A. Madero, cierra la lista de los seis puntos habilitados. Este espacio educativo no solo sirve para el acopio, sino que también educa sobre la importancia de la composta y la recuperación de recursos en la zona norte de la Ciudad de México.

Calendario de recolección y horarios

Es fundamental conocer las fechas y horarios específicos para cada centro, ya que no todos operan en los mismos días. Los Centros de Cultura Ambiental y el Bosque de Aragón recibirán las flores de cempasúchil hasta el lunes 30 de noviembre. Durante este periodo, el horario de atención se mantiene de las 10:00 a las 16:00 horas, permitiendo a los ciudadanos depositar sus restos en cualquier momento dentro de esa ventana temporal.

Por el contrario, el Mercado del Trueque tiene una única fecha disponible para la recolección. Los interesados deben acudir el domingo 22 de noviembre, durante el horario exclusivo de 08:00 a 13:00 horas. Esta limitación de tiempo requiere una planificación previa por parte de los ciudadanos para no perder la oportunidad de participar en este programa de gestión ambiental.

Impacto ambiental y objetivos del programa

La iniciativa de la Secretaría del Medio Ambiente persigue tres objetivos ecológicos concretos. El primero es recuperar las macetas de plástico utilizadas en las ofrendas, para su posterior reciclaje o reutilización. El segundo objetivo es procesar las flores marchitas para hacer composta, transformando el residuo orgánico en abono útil.

El tercer propósito es la recolección de la semilla de las flores. Esta acción permite preservar la genética de la planta para futuras siembras. Al lograr estos tres fines, el gobierno evita la emisión de gases de efecto invernadero generados por la descomposición de la materia orgánica en los rellenos sanitarios convencionales.

Responsabilidad ciudadana y cierre de temporada

La participación ciudadana es vital para el éxito de este programa de gestión de residuos post-festivos. Al llevar las flores a los centros de acopio, los habitantes de la Ciudad de México contribuyen directamente a la reducción de la carga de basura en las esquinas y vialidades. Esta medida complementa los esfuerzos de limpieza urbana y mejora la imagen pública de la ciudad tras las celebraciones.

Los ciudadanos que tengan dudas sobre el estado de sus flores o las condiciones de entrega pueden acudir a cualquiera de los seis puntos habilitados antes de las fechas límite establecidas. La coordinación entre la administración pública y la comunidad es esencial para mantener el equilibrio ecológico y fomentar una cultura de respeto hacia el medio ambiente en la capital mexicana.