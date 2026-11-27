Vladímir Putin encabezó la incorporación del submarino Perm a la Armada rusa, equipado con misiles hipersónicos Tsirkón y destinado a la Flota del Pacífico.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, encabezó este viernes la ceremonia de incorporación del submarino nuclear Perm a la Armada rusa. Se trata de una nueva unidad de la clase Yasen-M, que estará equipada con misiles hipersónicos Tsirkón como parte de los planes del Kremlin para ampliar y modernizar sus capacidades militares.

La ceremonia tuvo lugar en los astilleros de Severodvinsk, en la región de Arjánguelsk, al norte del país. Durante su visita, Putin señaló que el Perm es el quinto submarino de esta clase entregado a la Armada en los últimos seis años.

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Capacidades del submarino Perm y los misiles Tsirkón

El submarino Perm se integrará próximamente a la Flota del Pacífico, según anunció el mandatario ruso. Desde esa base tendrá la misión de proteger las fronteras marítimas y la seguridad de Rusia, con especial atención al Lejano Oriente y al Ártico.

Putin explicó que las unidades de esta clase pueden cumplir operaciones en distintas regiones oceánicas sin ser detectadas con facilidad. Además, pueden utilizar misiles de crucero de lanzamiento naval y proyectiles hipersónicos Tsirkón, que el mandatario describió por su capacidad ofensiva y su precisión.

Según las características expuestas durante la ceremonia, los misiles Tsirkón tienen un alcance aproximado de mil kilómetros. Pueden alcanzar velocidades de hasta Mach 10, equivalentes a entre 2.5 y tres kilómetros por segundo, lo que dificulta su detección e interceptación por parte de los sistemas de defensa enemigos.

Plan naval de Moscú y la postura del Kremlin

El Kremlin prevé que la corporación naval Sevmash entregue otras cinco unidades a la Armada antes de 2030, tres de ellas pertenecientes a la cuarta generación de submarinos Yasen-M. Putin sostuvo que el objetivo no se limita a aumentar el número de embarcaciones, sino también a modernizar el armamento de largo alcance y antibuque para mantener la presencia rusa en distintos mares.

El anuncio se produjo después de que las dos cámaras del Parlamento ruso aprobaran el presupuesto estatal. La previsión contempla elevar en aproximadamente un tercio el gasto en defensa durante 2027, hasta alcanzar los 200 mil millones de dólares, una cifra cercana al siete por ciento del producto interno bruto (PIB). Ante este escenario, Putin afirmó que el gobierno destinará recursos financieros importantes al fortalecimiento de la Armada.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó el papel de los submarinos atómicos dentro de la tríada nuclear rusa. Esta tríada también incluye misiles balísticos intercontinentales y aviación estratégica. Peskov sostuvo que este componente representa una garantía de seguridad para el país frente al entorno geopolítico actual, al considerar que Rusia enfrenta condiciones especialmente hostiles.

Ataques contra buques rusos y presión sobre la flota

El fortalecimiento naval de Rusia ocurre en medio de recientes ataques contra embarcaciones vinculadas con el país. El pasado 22 de noviembre, la corbeta Merkury se hundió frente a las costas de Libia tras un ataque con drones acuáticos, una acción que fue reivindicada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Kiev realizó recientemente otras acciones contra dos buques relacionados con el Ministerio de Defensa ruso, uno en territorio libio y otro en el mar Báltico. Estos incidentes representan nuevos golpes para la presencia naval de Moscú, que el Kremlin busca compensar con la entrada en servicio de nuevas unidades como el Perm.