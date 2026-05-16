El presidente ruso, Vladímir Putin, se niega a reconocer la congelación de la guerra en Ucrania y mantiene sus demandas de que Kiev abandone las regiones anexionadas. Además, desde febrero, rusos y ucranianos no se sientan en la misma mesa para negociar la ansiada paz, tanto por la guerra en Irán como por la falta de interés de ambos bandos.

MOSCÚ- Después de seis meses sin apenas avances rusos en el frente se puede decir que, a día de hoy, la guerra en Ucrania está congelada.

Con todo, el presidente ruso, Vladímir Putin, se niega a admitirlo y mantiene sus maximalistas demandas de que Kiev abandone las regiones anexionadas. Esto ocurre aunque el presidente de EE. UU. , Donald Trump, negó esta misma semana antes de viajar a China que haya acordado con el Kremlin la cesión de todo el Donbás, el objetivo de mínimos de Moscú.

Mientras, desde febrero, rusos y ucranianos no se sientan en la misma mesa para negociar la ansiada paz, tanto por la guerra en Irán, que tiene ocupada a la Casa Blanca, como por la falta de interés de ambos bandos





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