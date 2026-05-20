Putin y Xi Jinping refrendan amistad y cooperación en China

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, se reunieron en Pekín para reafirmar el excelente estado de las relaciones entre Rusia y China. Ambos mandatarios coincidieron en que la situación en el golfo Pérsico es crítica y la reanudación del conflicto en Medio Oriente sería inaceptable. Enfatizaron que el cese total de hostilidades es un imperativo.

Los mandatarios también coincidieron en que la situación en el golfo Pérsico es "crítica" y la reanudación del conflicto en Medio Oriente sería "inaceptable". Enfatizaron: "El cese total de hostilidades es un imperativo".

Ya antes de aterrizar en la capital de China, Putin difundió a través de los medios de comunicación de ambos países un mensaje de video grabado, en el que destaca "el nivel sin precedentes" alcanzado por la relación entre Moscú y Pekín desde que ambos países proclamaron hace cuatro años su "amistad sin límites" y "cooperación sin áreas prohibidas".

Sostiene Putin: "Su carácter especial aflora en un ambiente de comprensión mutua y confianza, en la disposición a cooperar sobre una base de beneficio recíproco e igualdad de derechos, de mantener un diálogo respetuoso, de ofrecerse respaldo en asuntos que tienen que ver con los intereses más importantes de ambos países, incluyendo la defensa de la soberanía y la integridad del Estado". Para el titular del Kremlin, "Rusia y China miran con confianza hacia el futuro y desarrollan con intensidad sus contactos en materia de política, economía y defensa, amplían sus intercambios humanitarios, estimulan la comunicación entre las personas.

En otras palabras, hacen juntos todo lo que sirve para ahondar la interacción bilateral e impulsar el desarrollo multifacético de nuestros Estados". El líder ruso indicó que la amistad de Moscú y Pekín son "no va dirigida contra nadie, sino trabajamos en aras de la paz y el florecimiento de todos".

Putin terminó sus palabras con optimismo: "Estoy convencido de que juntos haremos todo lo posible por ensanchar la asociación ruso-china y la buena vecindad para el desarrollo dinámico de nuestros países y el bienestar de nuestros pueblos, en interés de fortalecer la seguridad y la estabilidad globales"





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