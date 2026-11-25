El Partido Verde Ecologista de México ajusta su campaña para 2027 con alianzas selectivas en 16 estados y candidaturas propias en San Luis Potosí y Tabasco.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha estructurado su campaña para las elecciones de 2027 mediante una estrategia fragmentada que combina alianzas estratégicas con la participación independiente en regiones clave. Esta maniobra busca maximizar la representación legislativa y los recursos presupuestarios en un escenario político complejo.

Distribución de candidaturas a gubernaturas estatales

El PVEM, bajo la dirección de Karen Castrejón, ha establecido una distribución clara de cargos para competir en 17 estados. El partido ha decidido formar una coalición con Morena en 16 de estas entidades, dejando únicamente a San Luis Potosí fuera de esta alianza mayoritaria. Esta decisión refleja una calculada negociación de poder entre ambas fuerzas políticas.

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En los estados donde existe alianza, el PVEM ha logrado colocar a tres de sus propios candidatos en las posiciones de mayor jerarquía. Jasmine Bugarín se postula en Nayarit, Manuel Cota Cárdenas en Baja California Sur y Eugenio Segura en Quintana Roo. Los trece restantes son figuras directamente asociadas con el partido Morena.

Esta estrategia de delegación permite al Partido Verde Ecologista de México mantener presencia en los gobiernos estatales sin asumir el peso completo de las campañas en territorios donde Morena tiene una predominancia electoral histórica. La alineación en 16 estados demuestra una cooperación táctica para asegurar victorias conjuntas.

Independencia en San Luis Potosí y Tabasco

En San Luis Potosí, el PVEM competirá de manera independiente, perfilando a Ruth González como su candidata principal. González es la esposa del gobernador actual, Ricardo Gallardo, lo que genera tensiones internas con Morena. El partido oficialista ha rechazado este respaldo al invocar una regla contra el nepotismo aprobada hace más de seis meses.

La normativa de Morena prohíbe explícitamente que los familiares de los gobernantes en ejercicio busquen sucederlos. A pesar de este choque ideológico, líderes del Partido Verde mantienen que la puerta para una futura alianza permanece abierta, evitando una ruptura total en la entidad.

Por otro lado, en Tabasco, el dirigente del partido, Diego de la O, ha anunciado oficialmente que la organización competirá sola en todo el proceso electoral de 2027. Esta decisión abarca tanto los cargos locales como los federales y ha generado un conflicto abierto con la dirigencia estatal de Morena.

Roberto Romero del Valle, representante electoral de Morena en Tabasco, ha acusado al PVEM de obstaculizar deliberadamente la construcción de un acuerdo político. Romero afirmó que la alianza federal y local es indispensable para el éxito electoral y que no aceptan la fragmentación propuesta por los verdes.

Negociaciones parciales en el Estado de México

En una dinámica diferente, el Estado de México presenta un escenario de alianzas parciales que aún se están definiendo. José Couttolenc Buentello, dirigente del PVEM en esta entidad, señaló que la coalición con Morena no está formalizada y dependerá de resultados previos en los municipios.

El dirigente explicó que en al menos la mitad de los 19 municipios que gobierna el PVEM, el partido obtuvo victorias sin necesidad de alianzas anteriores. Esta realidad electoral sugiere que podría haber resistencia para cooperar en esas áreas específicas, donde el Partido Verde se siente con suficiente fuerza propia.

Mientras tanto, los llamados Defensores ambientales del PVEM han salido a territorio para consultar directamente a la ciudadanía. Su objetivo es medir el respaldo popular hacia una posible unión política con Morena para los comicios de 2027, donde se elegirán diputados locales, ayuntamientos y diputados federales.

Implicaciones federales y conflictos internos

El panorama electoral se complica adicionalmente por la entrada en escena de Andrés Manuel López Beltrán, quien ha indicado su intención de buscar la candidatura a diputado federal por el distrito 6. Es hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que añade una capa de complejidad a las negociaciones en estados como Tabasco.

La decisión de competir sin alianzas en Tabasco ha provocado reacciones inmediatas y ha puesto a prueba la resistencia del PVEM frente a la maquinaria electoral de Morena en el sureste del país. Esta confrontación evidencia la dificultad de mantener una alianza estratégica cuando los intereses locales divergen significativamente.

El Partido Verde Ecologista de México sigue explorando las opciones en otros estados no mencionados explícitamente, donde aún debe decidir si forma parte de una coalición mayoritaria o presenta candidatos únicos. Esta incertidumbre mantiene a la política mexicana en un estado de constante negociación y reconfiguración de poderes.