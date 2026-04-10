PVEM Guanajuato notifica al Congreso la baja de diputados desafiliados y se prepara para reconfiguración interna

El Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato comunica formalmente al Congreso del Estado la desvinculación de los diputados Sergio Contreras e Itzel Mendo, quienes ya no están afiliados al partido. Se espera que el Congreso tramite formalmente la situación mientras el PVEM se prepara para una reconfiguración interna y el Consejo Político Estatal analiza la coordinación del grupo parlamentario y el rumbo del partido.

Guanajuato , Gto. El Partido Verde Ecologista de México ( PVEM ) en Guanajuato comunicó formalmente al Congreso del Estado la baja de individuos que ya no mantienen afiliación vigente a este instituto político, específicamente los diputados Sergio Contreras e Itzel Mendo.

Iovana Rocha Cano, secretaria de Enlace Legislativo y Autoridades Municipales, detalló que la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, Virginia Magaña Fonseca, firmó el documento dirigido a la presidencia del Congreso del Estado, informando la desvinculación formal de los diputados que han optado por apartarse del partido. Rocha Cano enfatizó la intención de que el Congreso actúe en consecuencia: Se presentó este oficio donde no solo se comunica la salida de los diputados, sino que esperamos que el Congreso cumpla su función... vamos a ejercer el derecho a visibilizar y exigir una postura más ética. Ante la pregunta sobre qué acciones específicas esperan del Congreso, Iovana Rocha explicó: El Congreso, inicialmente, debe darle trámite, y el procedimiento que decida llevar a cabo ya no es nuestra competencia. Lo esencial es aclarar que agotamos todos los recursos que hubiéramos tenido que emplear en cualquier situación. En este caso, al tratarse de diputados, no podíamos omitir este trámite. Amplió que se analizaron minuciosamente los alcances que tenían como partido para dar aviso al Congreso: Y jurídicamente estamos realizando lo que corresponde. Lo que el Congreso resuelva al respecto excede nuestras competencias. La situación del grupo parlamentario y el proceso interno del PVEM son clave en este escenario. Los diputados Sergio Contreras e Itzel Mendo, quienes anunciaron su salida del partido, aún forman parte del grupo parlamentario del PVEM, a pesar de que, en el caso de Itzel, ya se ha unido al Partido Acción Nacional. Precisamente por ello, el trámite que el Congreso otorgue al escrito presentado, el cual era nuestro deber realizar como parte del procedimiento, adquiere gran relevancia, especialmente al tratarse de diputados. Se informó que en los próximos días, se llevará a cabo una sesión del Consejo Político Estatal del PVEM, órgano estatutario encargado de designar la coordinación del grupo parlamentario. En esta reunión se analizará la situación actual y se tomarán decisiones que reflejen el sentir y la voluntad de la militancia verde en Guanajuato. El partido reportó la separación de Contreras y Mendo, quienes todavía forman parte de su bancada; el Consejo Político revisará la coordinación y la dirección interna. Por otro lado, Juan Carlos Oliveros Sánchez, secretario de Asuntos Electorales, añadió que el PVEM está experimentando una profunda transformación interna. Es un proceso de transición hacia una nueva postura política del Partido Verde en el estado. Esto provoca que las personas reconsideren su permanencia; la nueva visión del partido promueve las libertades, la alternancia política y ahora el partido se posiciona como oposición al gobierno de Acción Nacional. Es natural que existan diferentes posturas personales, declaró Oliveros Sánchez





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