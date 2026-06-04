Quantinuum recauda 1,680 millones en su OPI ampliada y alcanza una capitalización de 17,600 millones

La empresa de computación cuántica Quantinuum completó una oferta pública inicial ampliada, recaudando 1,680 millones de dólares tras fijar el precio de sus acciones en 60 dólares por acción, por encima del rango proyectado. Con ello, su capitalización de mercado ronda los 17,600 millones de dólares. La compañía, que ya tiene clientes comerciales, recibió además 100 millones del programa de 2,000 millones del NIST para impulsar la computación cuántica en EE.UU. A pesar de la fuerte recaudación, reportó una caída de ingresos del 73% y pérdidas netas ampliadas en el último trimestre.

Quantinuum , la empresa líder en computación cuántica , ha completado una oferta pública inicial (OPI) ampliada en la que recaudó 1,680 millones de dólares. La compañía fijó el precio de sus acciones en 60 dólares por acción, una cifra que supera el rango inicial proyectado de entre 53 y 55 dólares por acción.

Con este precio de salida, la capitalización de mercado de Quantinuum alcanza aproximadamente 17,600 millones de dólares, reflejando un fuerte interés de los inversores en la tecnología cuántica. La ampliación de la OPI sugiere una demanda robusta por parte del mercado, que ve potencial en las soluciones integrales de hardware y software de la empresa.

Según declaraciones de Rajeeb Hazra, director ejecutivo de Quantinuum, a CNBC, la compañía ya cuenta con clientes que utilizan su plataforma integral para iniciarse en la computación cuántica. Hazra destacó que, a pesar de los desafíos actuales, la necesidad de este tipo de recursos informáticos es absolutamente innegable, subrayando el papel transformador que la computación cuántica podría jugar en sectores como la farmacología, la logística y la criptografía.

El contexto regulatorio y de financiación pública también juega un papel crucial en el desarrollo de Quantinuum y sus competidores. El mes pasado, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de Estados Unidos, una agencia gubernamental, anunció un programa de financiación por valor de 2,000 millones de dólares para acelerar el liderazgo estadounidense en computación cuántica. Dentro de este marco, Quantinuum fue seleccionada como una de las empresas beneficiadas, recibiendo una subvención de 100 millones de dólares.

Este tipo de iniciativas públicas busca fortalecer la cadena de suministro tecnológica nacional y reducir la dependencia de actores extranjeros en áreas estratégicas. La inyección de capital tanto privado a través de la OPI como público a través de subvenciones, proporciona a Quantinuum los recursos necesarios para intensificar sus investigaciones y expandir su mercado.

Sin embargo, los números financieros reportados por Quantinuum en su folleto informativo para la OPI pintan un panorama de crecimiento volátil y altas pérdidas. La compañía registró una disminución de sus ingresos del 73% en el primer trimestre, hasta 5.24 millones de dólares, comparado con los 19.1 millones del mismo periodo del año anterior. Paralelamente, la pérdida neta del último trimestre se amplió a 136.5 millones de dólares, frente a los 30.5 millones perdidos en el trimestre previo.

Estas cifras reflejan la naturaleza intensiva en capital y de alto riesgo de las empresas de computación cuántica, donde los costes de investigación y desarrollo son sustanciales y los ingresos comerciales aún están en una fase temprana. A pesar de estas pérdidas, el entusiasmo de Wall Street por la tecnología cuántica ha impulsado las acciones de empresas del sector como Rigetti Computing, IonQ, D-Wave e Infleqtion, todas ellas ya cotizadas.

No obstante, los analistas advierten que el sector es susceptible a fluctuaciones drásticas ante noticias insignificantes, lo que introduce una alta volatilidad para los inversores. La combinación de un potencial disruptivo a largo plazo con una trayectoria financiera a corto plazo incierta define la dualidad de Quantinum como protagonista en la carrera cuántica





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