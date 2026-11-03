Qué Comer Restaurant Week 2024: Oferta gastronómica en Saltillo del 2 al 8 de noviembre

Descubre la oferta completa de la campaña de qué comer en Saltillo con precios desde 99 hasta 549 pesos. Conoce los restaurantes participantes de qué comer restaurant week y cómo pedir por Uber Eats en noviembre.

Saltillo, Coahuila, se prepara para celebrar la temporada de alta cocina y comida callejera con la inauguración oficial de la sexta edición de la campaña de qué comer restaurant week. Este evento gastronómico nacional se llevará a cabo entre el 2 y el 8 de noviembre, transformando la oferta culinaria de la capital saltillense durante una semana completa de promociones exclusivas.

La iniciativa, organizada en colaboración con la plataforma de entrega de comida Uber Eats, tiene como objetivo principal facilitar el acceso a una variedad de establecimientos para sus habitantes y visitantes. Los participantes podrán disfrutar de descuentos significativos en menús seleccionados, tanto para consumo en el local como para pedidos a domicilio, ampliando así las posibilidades de experimentar nueva gastronomía.

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Estructura de precios y categorías disponibles

La dinámica de promociones de qué comer restaurant week se divide en seis niveles de precios claros, diseñados para adaptarse a diferentes presupuestos y preferencias culinarias. Cada categoría incluye paquetes específicos que van desde desayunos simples hasta cenas elaboradas de varios tiempos, permitiendo que cada grupo social encuentre opciones adecuadas a sus necesidades.

En la franja económica de 99 pesos, los consumidores tienen acceso a artículos como croissants, paninis, café, tostadas, tacos y hamburguesas. Esta categoría incluye postres y helados de establecimientos como Acapulco Caguamas, Bruno's, Casa Lé, Helena Café, Junco, La Michoacana Deluxe, La Milpita, Los de Mano Negra, Lulo y Morita, ideal para tentempiés o comidas ligeras.

Para quienes buscan opciones más sustanciosas, la categoría de 159 pesos ofrece paquetes con boneless, papas, alitas, tacos, pollo frito o pizza. Los locales participantes en este nivel incluyen Ala Chicken Wings, Birria Guadalajara, Broly, Church's, Delicatto Bistro, Don Tiburcio, El Fogón, El Toreado Saltillo, Fries n Fries y Gorditas Concordia, cubriendo una amplia gama de sabores populares.

Restaurantes de gama media y alta cocina

La campaña escala sus ofertas hacia menús más elaborados en los niveles de 249, 349, 449 y 549 pesos. En el tramo de 249 pesos, se destacan platillos fuertes que pueden incluir postres o bebidas especiales en lugares como Aroma Pan, Bronch, Café Bonbari, Casa Juárez, Casa Nimbo, Chicken To Go, Costeñito, Don Porfirio, Eddy's Burger y Epazote, representando una excelente relación calidad-precio.

Con un presupuesto de 349 pesos, los comensales pueden acceder a comidas de hasta tres tiempos en establecimientos como El Caramelo, El Clásico Tacos, La Canasta, Los Valdez, Matsumoto, Matsuri Ramen, Puerto 41, Satas Mediterranean y Tovirks. Esta categoría también incluye otras opciones como Gorditas Concordia, ofreciendo una experiencia gastronómica más completa y variada para grupos o cenas especiales.

Las categorías superiores de 449 y 549 pesos presentan especialidades de alta gama, desde rollos de sushi hasta mariscos, pastas y cortes premium. Participan en este segmento restaurantes como Akari, Álamo, Crudo, Matsuri Izakaya, Sr Conejo, Vía Napoli, Caprivi, Copper Steakhouse, Don Artemio, El Feligrez, Lulú Cocina y Vino, Ruja by Lulú, Salazul, Shot & Shot y Sugoi, elevando el estándar de la oferta local.

Integración tecnológica y beneficios digitales

La alianza estratégica entre la campaña de qué comer restaurant week y Uber Eats permite a los usuarios disfrutar de todas las promociones mencionadas directamente desde sus dispositivos móviles. Esta integración digital facilita la comparación de menús, la realización de pedidos y la ubicación exacta de cada establecimiento, optimizando la experiencia del consumidor moderno que valora la comodidad y la eficiencia.

Para los dueños de negocios gastronómicos, la campaña ofrece incentivos para incorporarse a la plataforma Uber Eats si aún no forman parte de la red. Los beneficios incluyen el acceso a una base de clientes más amplia a través del servicio de delivery, el alcance ampliado de las promociones oficiales de la semana, la participación en dinámicas exclusivas y el apoyo técnico para el proceso de registro.

Toda la información detallada sobre los menús completos, los horarios de atención específicos y las direcciones precisas de cada restaurante participante está disponible en el sitio web oficial de la campaña, quecomerweek.com. Los consumidores son incentivados a consultar esta fuente para planificar sus visitas durante la vigencia del evento, asegurando así una experiencia gastronómica sin contratiempos en Saltillo este noviembre.