Que confiar en la ciudadanía puede ser una gran tentación, pero creer que la Ciudad o el país son de propiedad propia...

Este artículo cita ejemplos de gobernantes que creen que los bienes públicos son de su propiedad y toma medidas que afectan a los ciudadanos, como la elección de la coloración de la pintura para su residencia oficial.

Una de las grandes tentaciones en que puede caer una mujer o un hombre en el poder es creer que la ciudadanía les regaló la ciudad o el país para el que fueron electos como gobernantes.

Así actúa la: creen que el país o la ciudad es de su propiedad y de nadie más, ni siquiera de quienes votaron por ellos.. El ejemplo lo puso el propio: cambió la residencia oficial del presidente, desvió los fines para que fueran expropiados determinados inmuebles, como no le pareció el aeropuerto lo destruyó; como quería unde pasajeros, destruyó la selva. Hay múltiples ejemplos de una manera de gobernar marcada más por los caprichos que por el interés público.

Clara Brugada. Lo vemos todos los días. Hace unas semanas comenté aquí el proyecto del nuevode la Ciudad de México y su intención de crear su propia estructura paralela de gobierno; después vinieron lasen parques y espacios públicos, reducing áreas verdes con nuevas construcciones; y ahora, en el colmo del complejo de dueño ha decididoAl gobierno de Morena en la Ciudad de México parece no importarle la opinión de los vecinos.

Lasse sienten como territorio del gobierno y no de los ciudadanos: se instala infraestructura para nuevas líneas deen calles cerradas sin importar qué digan los vecinos y no se toma la molestia en avisarles; no les importa a quién afecte; se tolera el crecimiento delDesconozco quién dijo la frase tan acertada: “Clara Brugada cree que está pintando su cuarto”. Es cierto.

La izquierda mexicana cree que los bienes públicos son de su propiedad y decidió que la Ciudad de México era como “su cuarto”, le pareció que color lila se iba a ver bonito. No quiero ni imaginarme cómo surgió la idea y cuánto se le pagó a quien diseñó tal genialidad y a quién le están comprando laMientras tanto, el Metro sigue acumulando fallas, accidentes y suspensiones del servicio.

No pueden revisar las por las que se inunda la ciudad; no pueden revisar el drenaje ni proteger a los habitantes y a las familias de la Ciudad de México. Pero eso sí… venga la pintura que me gustó: el lila (o el morado claro).

El que es absurdo es que hace 8 años sabíamos que la Ciudad de México sería sede dely a un mes del episodio deportivo deciden mediante la improvisación de último momento “embellecer” la ciudad porque “vienen las visitas”





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