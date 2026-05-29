¿Qué dice la ley sobre los distractores al volante en la Ciudad de México?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece sanciones económicas y obligaciones precisas para los conductores que se distraigan al volante con dispositivos inteligentes.

La era tecnológica ha provocado que los dispositivos inteligentes, principalmente los teléfonos celulares, se conviertan en una extensión de nosotros, lo que ha provocado que nuestra vida cotidiana, incluso al volante, sea impensable sin ellos.

Sin embargo, en la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito señala importantes sanciones para todas las personas que se distraigan con estos aparatos. Si bien la tecnología es indispensable hoy en día, las autoridades son claras respecto a las distracciones al volante. Aquí te desglosamos lo que dicta la ley respecto a este tema. ¿Qué dice exactamente la ley sobre los distractores?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece obligaciones muy precisas para los conductores de vehículos motorizados respecto a las acciones que ponen en riesgo su integridad física y la del resto de los usuarios de la vía. ¿De cuánto es la multa por infringir estas leyes de tránsito? Las sanciones económicas se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que actualmente tiene un valor de 117.31 pesos.

Además, el sistema aplica de forma automatizada un criterio de reincidencia para determinar si te toca pagar la multa mínima, media o máxima: la sanción mínima aplica si tienes cero o una sanción pendiente; la media si tienes de dos a tres; y la máxima si acumulas cuatro o más sanciones sin pagar. La normativa de tránsito no prohíbe que te apoyes en la tecnología para llegar a tu destino o que disfrutes de tu música, sino el acto peligroso de manipular tus dispositivos con el auto en marcha.

Para evitar poner en riesgo tu vida y tu economía, la solución es simple. Configura tu ruta en el navegador, pon tu música a un volumen razonable y envía tus mensajes antes de poner el vehículo en marcha. Si a mitad del camino necesitas recalcular el trayecto o contestar algo urgente, busca un lugar permitido, detén tu vehículo por completo y realiza los ajustes necesarios





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