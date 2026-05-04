Querétaro Atiende a Más de 50 Mil Personas con Programa de Salud Preventiva

El Municipio de Querétaro, a través de su sistema DIF y el programa Acción por tu Salud, ha brindado servicios de salud preventiva a más de 50 mil personas, consolidándose como un programa social clave para mejorar el acceso a la salud y el bienestar de los ciudadanos.

El Municipio de Querétaro ha impactado positivamente la vida de más de 50 mil ciudadanos a través de su programa de salud preventiva, Acción por tu Salud, gestionado por el sistema DIF .

Esta iniciativa, impulsada por la administración del presidente municipal Felipe Fernando Macías, se ha consolidado como un pilar fundamental en la política social del municipio, buscando reducir las desigualdades en el acceso a servicios de salud y brindar apoyo a quienes más lo requieren. La visión del gobierno municipal se centra en la salud como un componente esencial para el desarrollo y el bienestar familiar, razón por la cual el programa ha experimentado un crecimiento significativo desde su inicio.

Durante su primer año de implementación, Acción por tu Salud logró atender a más de 50 mil personas en las siete delegaciones municipales, ofreciendo una amplia gama de servicios y apoyos diseñados para cubrir las necesidades más apremiantes de la población. El compromiso con la salud pública se ha traducido en una inversión constante en recursos humanos y materiales, así como en la ampliación de la cobertura y la diversificación de los servicios ofrecidos.

La administración municipal reconoce que el acceso a la salud es un derecho fundamental y se esfuerza por garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica, tengan la oportunidad de recibir atención médica de calidad. El programa Acción por tu Salud no solo se limita a la atención médica básica, sino que también incluye acciones de prevención y promoción de la salud, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y reducir la incidencia de enfermedades crónicas.

Para el año 2026, se han implementado nuevas consultas pediátricas y se han reforzado los servicios de mastografía, buscando brindar una atención integral a las mujeres y a los niños. Además, se ha ampliado la entrega de glucómetros y baumanómetros, herramientas esenciales para el control de enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial, permitiendo a los ciudadanos monitorear su salud de manera autónoma y tomar decisiones informadas sobre su cuidado.

Durante el año 2025, se llevaron a cabo 239 jornadas de salud en todo el municipio, en las que se entregaron 105 mil apoyos y se ofrecieron 48 mil servicios a personas de todas las edades. Estos servicios incluyeron exámenes de la vista, medición de glucosa, limpieza dental, escáner mamario, consultas pediátricas, aplicación de vacunas y atención de trabajo social, abordando así una amplia gama de necesidades de salud.

Los apoyos entregados comprendieron lentes, aparatos auditivos, glucómetros, sillas de ruedas, andaderas y bastones, mejorando significativamente la calidad de vida de los beneficiarios. En lo que va del año 2026, el programa ha continuado expandiendo su alcance, brindando atención a 51 mil 733 personas, entregando más de 115 mil apoyos y servicios, y aplicando más de tres mil 700 vacunas.

Este crecimiento sostenido demuestra el compromiso del Municipio de Querétaro con la salud de sus ciudadanos y su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de la población. El alcalde Felipe Fernando Macías ha enfatizado que estas acciones concretas, eficientes y sensibles son fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa, en la que todos tengan acceso a los servicios de salud que necesitan.

La administración municipal considera que invertir en salud es invertir en el futuro, ya que una población sana y bien cuidada es más productiva, más resiliente y más capaz de enfrentar los desafíos del presente y del futuro. El programa Acción por tu Salud es un ejemplo claro de cómo el gobierno local puede trabajar en colaboración con la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y construir un municipio más próspero y saludable.

La iniciativa se ha convertido en un modelo a seguir para otras comunidades, demostrando que es posible lograr un impacto positivo en la salud pública a través de la implementación de programas sociales innovadores y eficientes





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