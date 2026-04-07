Querétaro vs. Juárez: Duelo Clave en la Jornada 7 del Clausura 2026

Los Gallos Blancos del Querétaro se enfrentan al FC Juárez en un partido pendiente de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se jugará en el Estadio Corregidora y será transmitido por FOX+. Juárez busca acercarse a la liguilla, mientras que Querétaro buscará consolidar su posición. Analizamos horarios, transmisión, pronósticos y la importancia de este encuentro.

Los Gallos Blancos del Querétaro se enfrentan al FC Juárez esta noche en un encuentro crucial correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Este partido, aplazado en su momento, adquiere una relevancia significativa para ambos equipos, especialmente para el conjunto visitante, que busca consolidar su posición en la lucha por un puesto en la liguilla.

El FC Juárez llega a este compromiso con 15 puntos en su haber, lo que significa que una victoria les permitiría ascender hasta el sexto lugar de la tabla general, una posición que les abriría las puertas a la fase final del torneo. Sin embargo, para lograr este objetivo, deberán superar a un Querétaro motivado y aguerrido, un equipo que llega con la moral por las nubes después de dar la sorpresa el fin de semana al derrotar por la mínima al actual bicampeón del fútbol mexicano. Los Gallos Blancos, jugando en casa, buscarán aprovechar el impulso de su reciente victoria y defender su territorio con uñas y dientes, conscientes de la importancia de sumar puntos para escalar posiciones y alejarse de la zona de peligro. El encuentro promete ser disputado, con dos equipos que saldrán a la cancha con la determinación de obtener la victoria y sumar tres puntos vitales en sus aspiraciones. La afición espera un partido lleno de emociones y jugadas espectaculares, donde la estrategia y el talento de los jugadores serán fundamentales para el resultado final.\El partido entre Querétaro y Juárez se llevará a cabo en el emblemático Estadio Corregidora, un escenario que se prepara para recibir a miles de aficionados que acudirán a presenciar este emocionante duelo. La hora señalada para el inicio del encuentro es a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, lo que permitirá a los seguidores disfrutar del partido en un horario propicio para la reunión y el disfrute del fútbol. La transmisión del partido estará disponible exclusivamente a través de la señal de FOX+ y su plataforma de streaming FOX One, garantizando una cobertura completa y de alta calidad para que los aficionados no se pierdan ningún detalle de la acción. La afición de ambos equipos podrá seguir el minuto a minuto del encuentro, desde el calentamiento de los jugadores hasta el silbatazo final, gracias a la cobertura exhaustiva que ofrecerán los medios de comunicación y las redes sociales. Se espera que el partido atraiga a una gran audiencia, tanto en el estadio como a través de la televisión y las plataformas digitales, lo que demuestra la pasión y el fervor que despierta el fútbol en México. Los aficionados podrán analizar las jugadas, los goles y las estrategias de ambos equipos, así como las incidencias del partido a través de las diferentes plataformas de información deportiva.\En cuanto a los pronósticos y las expectativas, las casas de apuestas en línea, como Caliente.mx, han establecido sus momios, otorgando una ligera ventaja al FC Juárez. Sin embargo, el mundo del fútbol es impredecible, y el resultado de un partido puede depender de múltiples factores, como el rendimiento de los jugadores, la estrategia de los entrenadores y las circunstancias del juego. Los momios, que se irán actualizando a medida que avance el partido, reflejan las probabilidades de cada resultado. Actualmente, el triunfo del Querétaro se cotiza en +192, el empate en +240 y la victoria del Juárez en +138. Estos valores sugieren que, según las casas de apuestas, el FC Juárez tiene una ligera ventaja, pero las posibilidades de que cualquiera de los dos equipos se lleve la victoria son reales. Los aficionados, por su parte, podrán seguir de cerca el minuto a minuto del partido, con actualizaciones constantes sobre el marcador, las jugadas más destacadas y las posibles modificaciones en los momios. El partido promete ser un enfrentamiento emocionante y lleno de sorpresas, con dos equipos que lo darán todo en la cancha para conseguir la victoria y sumar tres puntos cruciales en su camino hacia la liguilla





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