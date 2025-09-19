Querétaro vs. Pumas Femenil: Duelo Clave en la Jornada 12 de la Liga MX

Este viernes 19 de septiembre, Querétaro y Pumas Femenil se enfrentan en un partido crucial de la Jornada 12 del Apertura 2025. Conoce los horarios, canales en vivo, y pronósticos para este emocionante encuentro de la Liga MX Femenil.

¡La emoción de la Liga MX Femenil regresa con fuerza! Este viernes 19 de septiembre, la Jornada 12 del torneo Apertura 2025 promete emociones fuertes, y para dar inicio a la acción, se presenta un duelo crucial entre Querétaro y Pumas Femenil. Los aficionados están ansiosos por presenciar el desempeño de ambos equipos, con la esperanza de ver un partido lleno de intensidad y buen fútbol.

Marcelo Frigério y las Universitarias llegan con la mira puesta en romper su racha negativa, enfrentándose a unas queretanas que, aunque diezmadas, buscarán salir del fondo de la tabla. Los pronósticos y la expectativa están a flor de piel, con la afición esperando un encuentro vibrante y lleno de sorpresas. La rivalidad histórica entre ambos clubes, sumada a la necesidad de sumar puntos, augura un partido lleno de tensión y entrega en el terreno de juego. Los equipos se preparan para dar lo mejor de sí y ofrecer un espectáculo inolvidable a todos los seguidores de la Liga MX Femenil.\El análisis previo al encuentro revela el estado de forma de ambos conjuntos. Las Pumas, dirigidas por Frigério, han sufrido una racha negativa en las últimas jornadas, acumulando su tercera derrota de la temporada, la segunda de manera consecutiva, luego de ser goleadas por las Amazonas de la UANL con un marcador de 5-1. Esta situación ha relegado a las universitarias al séptimo lugar de la tabla, con 19 unidades, lo que evidencia la urgencia de obtener un buen resultado para escalar posiciones. Por otro lado, el equipo queretano, comandado por Fernando Samayoa, logró frenar una racha de tres derrotas consecutivas al empatar 1-1 contra la Franja de Puebla. Sin embargo, este resultado no fue suficiente para mejorar su posición en la tabla, manteniéndose en el decimoséptimo lugar con apenas 4 unidades. La disparidad en la situación de ambos equipos añade un condimento extra al partido, ya que las Pumas buscarán consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que Querétaro intentará sumar puntos vitales para alejarse de las últimas posiciones y mejorar su desempeño en el torneo. La preparación de ambos equipos ha sido intensa, enfocada en corregir errores y potenciar sus fortalezas para afrontar este importante desafío.\El partido Querétaro vs. Pumas Femenil promete ser un evento imperdible para los aficionados del fútbol femenil. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Querétaro, con el silbatazo inicial programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Los seguidores podrán disfrutar del partido en vivo a través de la plataforma de streaming Tubi, lo que permitirá seguir de cerca cada detalle del encuentro. Además de la acción en el campo, los aficionados podrán seguir los pronósticos y las apuestas deportivas a través de #RushBet, que ofrece los momios actualizados para este emocionante duelo. Los momios actuales dan una ligera ventaja a las Pumas UNAM, pero los momios pueden cambiar antes y durante el partido. La expectación es alta, y tanto los equipos como los aficionados esperan un partido lleno de emociones, goles y momentos memorables. La rivalidad histórica entre ambos clubes, sumada a la importancia de sumar puntos, augura un encuentro apasionante que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos. Los equipos se preparan para dar lo mejor de sí y brindar un espectáculo inolvidable para todos los seguidores de la Liga MX Femenil





mediotiempo / 🏆 20. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Liga MX Femenil Querétaro Pumas Fútbol Femenil Apertura 2025

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

¡Regresan a la capital! La Selección Mexicana Femenil tendrá partido en otra minigiraEl combinado mexicano femenil regresará a jugar en la capital del país contra Nueva Zelanda.

Leer más »

¿Traición a los colores? Canterano de Pumas apuntaría a ser DIRECTIVO del AméricaEl ex futbolista surgido en las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM se convertiría en nuevo directivo del Club América Femenil, acompañaría a Claudia Carrión.

Leer más »

Hospital del ISSSTE en Querétaro realiza exitosa jornada de HisteroscopiaLa cirugía se realiza en mujeres que presentan dolores menstruales, sangrados genitales anormales o miomatosis uterina

Leer más »

El poder económico de las mujeres en la industria del deporteEl deporte femenil ha dado un salto respecto a la igualdad en salarios y condiciones

Leer más »

Eva Espejo: 'El futbol femenil es una industria que va creciendo, debemos tener nuestra propia agenda'La directiva de Rayadas señaló que el balompié femenil requiere tener su propio camino.

Leer más »

En Querétaro, realiza Hospital General del ISSSTE exitosa Jornada de HisteroscopiaLa histeroscopia se realiza en mujeres que presentan algún dato de infertilidad, dolores menstruales, sangrados genitales anormales, miomatosis uterina (tumores benignos en el músculo del útero), o alguna alteración o lesión por virus de papiloma humano...

Leer más »