Querétaro vs Rayados y México-Jamaica: Agenda deportiva clave noviembre 2026

Agenda de eventos deportivos para noviembre de 2026. Detalles del duelo vital de Liga MX entre Querétaro y Rayados en Corregidora y los partidos de la Selección Mexicana.

El calendario futbolístico en México continúa con una intensidad inusual durante la próxima Fecha FIFA de noviembre de 2026. La atención se centra en dos frentes competitivos fundamentales: el compromiso crucial de la Liga MX y los partidos decisivos de la Selección Nacional. Estas actividades están programadas específicamente para los días 14 y 15 de noviembre de 2026, marcando un periodo crítico para las aspiraciones de clasificación y victoria.

El duelo vital de Liga MX en Querétaro

El Club Querétaro y el Club de Fútbol Monterrey, conocidos como Rayados, se enfrentarán en un partido pendiente de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026. Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Corregidora, ubicado en la ciudad de Querétaro. La fecha exacta para este partido es el sábado 14 de noviembre de 2026, con un inicio programado a las 5:00 PM en la hora de la Ciudad de México.

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La relevancia de este choque es máxima debido a las consecuencias directas en la tabla de posiciones. Tanto los Gallos Blancos como el equipo Rayado se encuentran en una posición donde asegurar una victoria les permitiría dormir en la zona de clasificación a la liguilla. Obtener las tres unidades en este compromiso se perfila como un paso vital para cualquiera de los dos clubes que busque asegurar su presencia en los play-offs del torneo.

Además de este duelo nacional, el fútbol de clubes también tendrá presencia en el extranjero durante esta fecha. El Club América viajará a Estados Unidos para enfrentar al New York Red Bulls. Este partido de carácter amistoso está programado para el mismo sábado 14 de noviembre de 2026, a las 6:30 PM hora de la Ciudad de México. El recinto será el Sports Illustrated Stadium en la ciudad de Nueva York, ofreciendo otra oportunidad de competencia para los equipos mexicanos fuera de sus fronteras habituales.

La Selección Mexicana busca la primera victoria

El combinado nacional dirigido por Rafael Márquez inicia una nueva era competitiva en busca de su primera victoria tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. El primer obstáculo en este camino será el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra la Selección de Jamaica. Este duelo es fundamental para establecer el tono de la eliminatoria y demostrar la solidez del nuevo ciclo deportivo.

El cronómetro marca que este partido contra Jamaica se disputará en la primera mitad del evento, preparando el terreno para una definición posterior. La estrategia de Rafael Márquez se centrará en sacar el mayor provecho posible en esta visita a Jamaica, sabiendo que la suerte final de la serie se decidirá en el terreno local. La presión sobre el equipo nacional es alta, dado el estatus del torneo y la expectativa generada por el nuevo entrenador.

La vuelta de la serie se definirá en Monterrey, lo que otorga una ventaja logística y de apoyo local al equipo nacional. Sin embargo, el resultado del partido de ida en Jamaica será determinante para las estrategias tácticas en el regreso. La gestión del rendimiento físico y la concentración mental serán claves para los jugadores que buscan sumar puntos importantes en esta competencia continental.

Cobertura en vivo y eventos de leyendas

Todos los encuentros de la Selección Mexicana contra Jamaica, tanto la ida como la vuelta, estarán disponibles para el público general de manera totalmente gratuita. La cobertura en vivo y sin costo se realizará a través de la señal de TV Azteca, específicamente por el canal Azteca Siete. Además, la transmisión estará disponible en formatos digitales a través de la aplicación oficial de TV Azteca y en la página web azteca7.com, facilitando el acceso a las familias mexicanas.

En el ámbito de los eventos especiales, se contempla un partido de leyendas que ofrecerá un espectáculo diferente. El Club América Leyendas se enfrentará al Atlético de Madrid Leyendas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Este evento está programado para el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 6:00 PM hora de la Ciudad de México, cerrando la agenda deportiva de este fin de semana con un homenaje al fútbol histórico.

La agenda de noviembre de 2026 presenta una combinación única de competencia seria y entretenimiento deportivo. Desde las tensiones de la Liga MX en Querétaro hasta las esperanzas de la Selección en Jamaica y la nostalgia de los encuentros de leyendas, cada actividad cumple un rol específico en el ecosistema futbolístico mexicano. Los aficionados tienen un calendario denso que abarca desde las 5:00 PM hasta el cierre del domingo, asegurando una cobertura mediática completa a través de los canales de TV Azteca.